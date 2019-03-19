Полиция задержала еще одного подозреваемого в поджоге магазина Roshen

Правоохранители задержали еще одного подозреваемого в поджоге магазина Roshen в Оболонском районе Киева.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По словам начальника Оболонского управления полиции Виталия Быкова правоохранители просмотрели видеозаписи с камер наблюдения и установили личности подозреваемых.

"Как выяснилось, один из злоумышленников был задержан 18 марта, когда он поджег фасад магазина в Печерском районе столицы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали и его сообщника в поджоге в нашем районе", - сообщил Быков.

По данным полиции, правонарушителем является неработающий уроженец Хмельницкой области, 1964 года рождения, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Напомним: