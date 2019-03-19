Полиция задержала еще одного подозреваемого в поджоге магазина Roshen
Вторник, 19 марта 2019, 16:06
Правоохранители задержали еще одного подозреваемого в поджоге магазина Roshen в Оболонском районе Киева.
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
По словам начальника Оболонского управления полиции Виталия Быкова правоохранители просмотрели видеозаписи с камер наблюдения и установили личности подозреваемых.
"Как выяснилось, один из злоумышленников был задержан 18 марта, когда он поджег фасад магазина в Печерском районе столицы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали и его сообщника в поджоге в нашем районе", - сообщил Быков.
По данным полиции, правонарушителем является неработающий уроженец Хмельницкой области, 1964 года рождения, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.
Напомним:
- Вечером 17 марта подожгли здание магазина Roshen в Оболонском районе столицы возле станции метро "Героев Днепра".
- 18 марта, в столице на улице Крещатик неподалеку от Бессарабского рынка горело другое помещение магазина Roshen.
- Правоохранители задержали 53-летнего жителя столицы.
- Позже стало известно, что задержанный принадлежит к радикальной экстремистской организации.
Украинская правда