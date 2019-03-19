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Полиция говорит, что в столкновении с "Нацкорпусом" пострадал только телефон

Вторник, 19 марта 2019, 18:56

В столкновении "Нацкорпуса" с полицией, которая произошла в Ивано-Франковске перед визитом президента Петра Порошенко, никто не пострадал.

Об этом сообщает Национальная полиция Ивано-Франковской области.

"Между двумя группа лиц возник спор, который перерос в столкновение. Правоохранители разделили участников конфликта, прекратив правонарушение", – отмечают правоохранители.

В то же время, один гражданин пожаловался на то, что во время столкновения было повреждено его мобильное устройство.

Полиция проверяет этот факт.

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Напомним:

  • 19 марта перед встречей Порошенко с избирателями в Ивано-Франковске произошли столкновения между представителями "Национального жен" и "Национального корпуса" с правоохранителями.
  • До этого аналогичные столкновения 9, 10 и 16 марта происходили возле Администрации президента, в центре Киева, в Полтаве и Черкассах.
  • Националисты потребовали наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме", в которых обвиняют окружение президента Украины, в частности Олега и Игоря Гладковские.

Украинская правда
Темы: Национальные дружиныГладковскийУкроборонпромПорошенко
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