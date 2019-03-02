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Эксперты ОЗХО подтвердили факт химической атаки в Сирии

Суббота, 2 марта 2019, 02:40

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришли к выводу, что в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года было применено химическое оружие.

Об этом говорится в заключении ОЗХО, пишет DW.

По данным гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума. Жертвами атаки стали мирные жители. По информации Всемирной организации здравоохранения, погибли не менее 49 человек и еще около 650 обратились в больницы за помощью.

В документе ОЗХО не называется виновный в применении химического оружия.

Заключения экспертов вызвали резкую критику со стороны России. Она, как и сирийские власти, считает, что в Думе речь шла об инсценировке химической атаки со стороны оппозиции, чтобы обвинить в этом Башара Асада.

По данным берлинской некоммерческой организации Global Public Policy Institute (GPPi), в Сирии более 300 раз использовалось химическое оружие. В 98 процентах случаев его применяли правительственные войска.

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Темы: Сирия
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