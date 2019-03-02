Эксперты ОЗХО подтвердили факт химической атаки в Сирии
Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришли к выводу, что в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года было применено химическое оружие.
Об этом говорится в заключении ОЗХО, пишет DW.
По данным гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума. Жертвами атаки стали мирные жители. По информации Всемирной организации здравоохранения, погибли не менее 49 человек и еще около 650 обратились в больницы за помощью.
В документе ОЗХО не называется виновный в применении химического оружия.
Заключения экспертов вызвали резкую критику со стороны России. Она, как и сирийские власти, считает, что в Думе речь шла об инсценировке химической атаки со стороны оппозиции, чтобы обвинить в этом Башара Асада.
По данным берлинской некоммерческой организации Global Public Policy Institute (GPPi), в Сирии более 300 раз использовалось химическое оружие. В 98 процентах случаев его применяли правительственные войска.
Напоминаем:
- Организация по запрещению химического оружия установила, что во время химической атаки в сирийском городе Дума в апреле прошлого года применялся хлор.
- После нападения на гражданское население Думы авиация США, Великобритании и Франции нанесли удары по военным объектам правительственных сил.
- ОЗХО получила новые полномочия от государств, входящих в состав этой организации. ОЗХО может называть ответственных за применение химического оружия. Бывшие полномочия позволяли говорить только об установленном факте применения, но не об ответственности.
- Ранее ОЗХО подтвердила химическую атаку на сирийский Идлиб после сбивания российского Су-25, а также выводы Британии об отравлении в Солсбери.