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Турецкая разведка ликвидировала лидера ИГИЛ в Сирии – Эрдоган

Ольга ГлущенкоПонедельник, 1 мая 2023, 01:40
Турецкая разведка ликвидировала лидера ИГИЛ в Сирии – Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото из Facebook

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Национальная разведывательная организация страны ликвидировала в Сирии главаря ИГИЛ Абу Хусейна аль-Курейши.

Источник: Эрдоган, цитирует TRT Haber, Эрдоган в Twitter

Прямая речь: "Наша Национальная разведывательная организация в течение длительного времени следила за так называемым лидером ИГИЛ Абу Хусейном аль-Курайши.

Этот человек был нейтрализован вчера во время операции, проведённой нашей Национальной разведывательной организацией в Сирии".

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Темы: ТурцияСириятерроризмразведка
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