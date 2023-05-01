Турецкая разведка ликвидировала лидера ИГИЛ в Сирии – Эрдоган
Понедельник, 1 мая 2023, 01:40
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Национальная разведывательная организация страны ликвидировала в Сирии главаря ИГИЛ Абу Хусейна аль-Курейши.
Источник: Эрдоган, цитирует TRT Haber, Эрдоган в Twitter
Прямая речь: "Наша Национальная разведывательная организация в течение длительного времени следила за так называемым лидером ИГИЛ Абу Хусейном аль-Курайши.
Этот человек был нейтрализован вчера во время операции, проведённой нашей Национальной разведывательной организацией в Сирии".
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