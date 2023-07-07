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В Сирии провели совместную с РФ операцию, чтобы взять под контроль местных вагнеровцев – СМИ

Алена МазуренкоПятница, 7 июля 2023, 23:56
В Сирии провели совместную с РФ операцию, чтобы взять под контроль местных вагнеровцев – СМИ
РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА В СИРИИ. ФОТО GETTY IMAGES

В начале восстания Евгения Пригожина в России его наемникам в Сирии отключили связь и предложили подписать контракт с Минобороны РФ с меньшей зарплатой. Эти действия были скоординированы между силами Сирии и российскими представителями.

Источник: Reuters

Дословно: "После того, как в конце июня наемники "Вагнера" предприняли попытку мятежа в Москве, власти Сирии и российское военное командование приняли ряд оперативных мер против местных боевиков "Вагнера", чтобы предотвратить распространение восстания, сообщают шесть источников, знакомых с этим делом.

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По словам источников, среди которых сирийские силовики, источники из мест дислокации российских войск и региональные чиновники блокировали телефонные линии, вызвали около десятка командиров "Вагнера" на российскую военную базу и приказали боевикам-наемникам подписать новые контракты с министерством обороны России или немедленно покинуть Сирию".

Детали: Источники отказались назвать свои имена, чтобы не разглашать секретную военную информацию.

Правительство Сирии, минобороны России и компания Вагнера в России не ответили на запросы о комментариях.

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Дамаск публично не комментировал мятеж вагнеровцев.

Однако, по словам старшего офицера Республиканской гвардии Сирии и сирийского источника, информированного о развитии событий, высокопоставленные сирийские военные и разведчики в частных разговорах выражали обеспокоенность тем, что мятеж может подорвать российское военное присутствие, на которое они так долго полагались, и что это может привести к развертыванию боевых действий.

Сообщается, что присутствие наемников в Сирии относительно небольшое - от 250 до 450 человек. Официальных данных о численности вагнеровцев нет.

После того, как Пригожин объявил о своем восстании, группа российских офицеров была быстро отправлена в Сирию, чтобы помочь взять на себя руководство силами "Вагнера", сообщает региональный военный источник, близкий к Дамаску, и два сирийских источника, знакомых с событиями.

Сирийская военная разведка в ночь на 23 июня прервала стационарную и интернет-связь в районах дислокации российских "вагнеровцев", чтобы лишить их возможности общаться между собой, с "вагнеровцами" в России и даже с родственниками на родине, сообщили три источника.

По словам источников, к утру 24 июня сирийская военная разведка и российские военные тесно координировали свои действия, чтобы изолировать и контролировать вагнеровцев.

Около десятка офицеров "Вагнера", дислоцированных в центральной провинции Хомс и других районах Сирии, были вызваны на российскую оперативную базу в Хмеймим на западе провинции Латакия. Это произошло "в первые часы мятежа".

Агентству не удалось выяснить, что с ними произошло.

До 24 июня бойцов "Вагнера" в Сирии попросили подписать новые контракты, по которым они подчиняются непосредственно минобороны России.

По словам источников, им также сократили зарплату.

Тех, кто отказался от этих условий, вывезли российскими самолетами ИЛ в последующие дни. По словам источников, их было "несколько десятков", что удивило сирийских чиновников, которые ожидали, что отказываться и отправятся в изгнание будут больше.

В период с 25 по 27 июня данные отслеживания полетов от Flightradar24 свидетельствуют о по меньшей мере трех полетах российского самолета. Агентству не удалось установить, были ли наемники компании на борту этих самолетов.

Напомним: 

  • Россия пытается заверить страны Африки и Ближнего Востока, что после мятежа Кремль сможет взять под контроль силы "Вагнера", которые "работают" на этих континентах.

Темы: СирияВагнерПригожинвойна
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