Боевики обстреляли мирное Троицкое из 120-мм минометов

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Суббота, 2 марта 2019, 20:24
фото - пресс-центр ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Троицкое (Попаснянский район, Луганская обл.) из минометов калибра 120 мм.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил со ссылкой на данные представителей гражданско-военной администрации г.Попасная.

По данным украинской стороны СЦКК, обстрел был осуществлен с направления н.п. Калиновое 28 февраля около 17:00.

"На местах обстрела наблюдательной группой украинской стороны СЦКК выявлены и задокументированы существенные повреждения четырех домов от попадания мин калибра 120 мм. В результате повреждений от разрыва мин на ул.Щорса в этом же селе была перебита линия электропередач", - говорится в сообщении.

 

 
 
 
ВСЕ ФОТО - Пресс-центр ООС

Жертв среди гражданского населения в результате обстрела нет.

Украинская правда

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Темы: ОРДЛО Минские соглашения оружие


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