Боевики обстреляли мирное Троицкое из 120-мм минометов
Вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Троицкое (Попаснянский район, Луганская обл.) из минометов калибра 120 мм.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил со ссылкой на данные представителей гражданско-военной администрации г.Попасная.
По данным украинской стороны СЦКК, обстрел был осуществлен с направления н.п. Калиновое 28 февраля около 17:00.
"На местах обстрела наблюдательной группой украинской стороны СЦКК выявлены и задокументированы существенные повреждения четырех домов от попадания мин калибра 120 мм. В результате повреждений от разрыва мин на ул.Щорса в этом же селе была перебита линия электропередач", - говорится в сообщении.
Жертв среди гражданского населения в результате обстрела нет.
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