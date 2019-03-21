Аваков о планах Саакашвили вернуться в Украину: Его даже не пустят в самолет

Министр внутренних дел Арсен Аваков исключил возвращение экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в Украину после президентских выборов.

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, комментируя слова Саакашвили о том, что он уже приобрел авиабилет в Киев на 1 апреля.

"Пиар за 300 долларов в день 1 апреля. Он решил, что таким образом оплатит вам свое время на вашем канале. Саакашвили даже не сядет в самолет, его не пустят. Потому что он имеет запрет на въезд на территорию Украины", - ответил Аваков на вопрос, что он будет делать, если Саакашвили прилетит в Украину.

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Напомним: