Аваков о планах Саакашвили вернуться в Украину: Его даже не пустят в самолет
Министр внутренних дел Арсен Аваков исключил возвращение экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в Украину после президентских выборов.
Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, комментируя слова Саакашвили о том, что он уже приобрел авиабилет в Киев на 1 апреля.
"Пиар за 300 долларов в день 1 апреля. Он решил, что таким образом оплатит вам свое время на вашем канале. Саакашвили даже не сядет в самолет, его не пустят. Потому что он имеет запрет на въезд на территорию Украины", - ответил Аваков на вопрос, что он будет делать, если Саакашвили прилетит в Украину.
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Напомним:
- Михеил Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину 1 апреля. В Госпогранслужбе подчеркнули, что пропускать его не собираются.
- Избранная в парламент от БПП, ныне первый вице-спикер Ирина Геращенко прогнозирует, что возвращение в Украину одного из лидеров Руха новых сил Михеила Саакашвили приведет к хаосу и агрессии.
- Одного из лидеров РНС Михеила Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года.
- Саакашвили запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.
- Он пообещал вернуться в Украину и был не против занять пост премьера.
- Сейчас Саакашвили оформил в Нидерландах удостоверение личности, что дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.
- Позже Саакашвили заявил, что вернется в Грузию, а также предложил президенту вернуть ему грузинское гражданство.
- В январе 2019 года Саакашвили выразил поддержку на выборах президента Украины лидерке "Батькивщины" Юлии Тимошенко.
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