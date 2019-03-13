У Порошенко отреагировали на планы Саакашвили вернуться в Украину
Избранная в парламент от БПП, ныне первый вице-спикер Ирина Геращенко прогнозирует, что возвращение в Украину одного из лидеров Руха новых сил Михеила Саакашвили приведет к хаосу и агрессии.
Об этом она написала в Facebook.
"Те, кто унижали украинских пограничников и прорывали украинскую границу, стремятся к реваншу, для них наша Граница и наши защитники – это условность, статисты", - отреагировала Геращенко на планы Саакашвили вернуться в Украину.
Она напомнила, как в 2014 году "на Донбассе из-за прорыва границ, нападения на пограничников, которых била озверевшая толпа, и подыгрывания этому местных элит, началась война".
"Теперь нам анонсируют новый шатун на 1 апреля. Беспорядок, хаос и агрессию. Мол, ни один пограничник не посмеет остановить новую провокацию", - написала Геращенко.
Она добавила, что против тех, для кого "украинская граница фикция".
"Кстати, они даже не нашли мужества извиниться перед украинскими пограничниками за свое свинство, неуважение к закону и агрессию. Так же как сейчас парамилитарные группы, которые нападали на мирный митинг, не нашли слов извинений перед черкасчанами и пострадавшими полицейскими", - подытожила вице-спикер.
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Напомним:
- Михеил Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину 1 апреля. В Госпогранслужбе подчеркнули, что пропускать его не собираются.
- Одного из лидеров РНС Михеила Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года.
- Саакашвили запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.
- Он пообещал вернуться в Украину и был не против занять пост премьера.
- Сейчас Саакашвили оформил в Нидерландах удостоверение личности, что дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.
- Позже Саакашвили заявил, что вернется в Грузию, а также предложил президенту вернуть ему грузинское гражданство.
- В январе 2019 года Саакашвили выразил поддержку на выборах президента Украины лидерке "Батькивщины" Юлии Тимошенко.
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