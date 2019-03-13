У Порошенко отреагировали на планы Саакашвили вернуться в Украину

Избранная в парламент от БПП, ныне первый вице-спикер Ирина Геращенко прогнозирует, что возвращение в Украину одного из лидеров Руха новых сил Михеила Саакашвили приведет к хаосу и агрессии.

Об этом она написала в Facebook.

"Те, кто унижали украинских пограничников и прорывали украинскую границу, стремятся к реваншу, для них наша Граница и наши защитники – это условность, статисты", - отреагировала Геращенко на планы Саакашвили вернуться в Украину.

Она напомнила, как в 2014 году "на Донбассе из-за прорыва границ, нападения на пограничников, которых била озверевшая толпа, и подыгрывания этому местных элит, началась война".

"Теперь нам анонсируют новый шатун на 1 апреля. Беспорядок, хаос и агрессию. Мол, ни один пограничник не посмеет остановить новую провокацию", - написала Геращенко.

Она добавила, что против тех, для кого "украинская граница фикция".

"Кстати, они даже не нашли мужества извиниться перед украинскими пограничниками за свое свинство, неуважение к закону и агрессию. Так же как сейчас парамилитарные группы, которые нападали на мирный митинг, не нашли слов извинений перед черкасчанами и пострадавшими полицейскими", - подытожила вице-спикер.

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Напомним: