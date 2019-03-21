Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве снова подожгли магазин Roshen

Четверг, 21 марта 2019, 09:10
В Киеве снова подожгли магазин Roshen

Вечером 20 марта неизвестные подожгли здание магазина Roshen вблизи Дарницкой площади.

Об этом "Украинской правде" сообщили в полиции Киева.

Информация о поджоге магазина на проспекте Юрия Гагарина поступила около 21:00. 

 
Фото Mihail Shnayder Facebook

"Двое неизвестных бросили в витрину магазина емкость с зажигательной смесью и скрылись", - рассказала пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

По словам свидетелей, злоумышленники были в медицинских масках.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и спасатели. Правоохранители изъяли остатки бутылки, в которой находилось неизвестное вещество, и отправили их на экспертизу. 

 

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы", - сказала Блищик.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, обрабатывают видео с камер наблюдения и разыскивают злоумышленников.

Напомним:

  • Вечером 17 марта подожгли здание магазина Roshen возле станции метро "Героев Днепра" в Киеве.
  • 18 марта на улице Крещатик неподалеку от Бессарабского рынка горело помещение другого магазина Roshen.
  • Правоохранители задержали 53-летнего жителя столицы. По их данным, задержанный принадлежит к радикальной экстремистской организации. Его посадили под домашний арест.
  • В полиции заявили, что целью злоумышленника была дестабилизация ситуации и срыв выборов.
  • 19 марта правоохранители задержали еще одного подозреваемого в поджоге магазина Roshen в Оболонском районе Киева.
  • По данным полиции, правонарушителем является неработающий уроженец Хмельницкой области, 1964 года рождения, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевRoshenпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
Киев
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
Все новости...
Реклама: