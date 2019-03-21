В Киеве снова подожгли магазин Roshen

Вечером 20 марта неизвестные подожгли здание магазина Roshen вблизи Дарницкой площади.

Об этом "Украинской правде" сообщили в полиции Киева.

Информация о поджоге магазина на проспекте Юрия Гагарина поступила около 21:00.

"Двое неизвестных бросили в витрину магазина емкость с зажигательной смесью и скрылись", - рассказала пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

По словам свидетелей, злоумышленники были в медицинских масках.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и спасатели. Правоохранители изъяли остатки бутылки, в которой находилось неизвестное вещество, и отправили их на экспертизу.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы", - сказала Блищик.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, обрабатывают видео с камер наблюдения и разыскивают злоумышленников.

Напомним: