В Киеве снова подожгли магазин Roshen
Вечером 20 марта неизвестные подожгли здание магазина Roshen вблизи Дарницкой площади.
Об этом "Украинской правде" сообщили в полиции Киева.
Информация о поджоге магазина на проспекте Юрия Гагарина поступила около 21:00.
"Двое неизвестных бросили в витрину магазина емкость с зажигательной смесью и скрылись", - рассказала пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.
По словам свидетелей, злоумышленники были в медицинских масках.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и спасатели. Правоохранители изъяли остатки бутылки, в которой находилось неизвестное вещество, и отправили их на экспертизу.
"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы", - сказала Блищик.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, обрабатывают видео с камер наблюдения и разыскивают злоумышленников.
Напомним:
- Вечером 17 марта подожгли здание магазина Roshen возле станции метро "Героев Днепра" в Киеве.
- 18 марта на улице Крещатик неподалеку от Бессарабского рынка горело помещение другого магазина Roshen.
- Правоохранители задержали 53-летнего жителя столицы. По их данным, задержанный принадлежит к радикальной экстремистской организации. Его посадили под домашний арест.
- В полиции заявили, что целью злоумышленника была дестабилизация ситуации и срыв выборов.
- 19 марта правоохранители задержали еще одного подозреваемого в поджоге магазина Roshen в Оболонском районе Киева.
- По данным полиции, правонарушителем является неработающий уроженец Хмельницкой области, 1964 года рождения, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.
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