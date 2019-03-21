В Киеве снова подожгли магазин Roshen

6987 просмотров
Четверг, 21 марта 2019, 10:10

Вечером 20 марта неизвестные подожгли здание магазина Roshen вблизи Дарницкой площади.

Об этом "Украинской правде" сообщили в полиции Киева.

Информация о поджоге магазина на проспекте Юрия Гагарина поступила около 21:00. 

 
Фото Mihail Shnayder Facebook

"Двое неизвестных бросили в витрину магазина емкость с зажигательной смесью и скрылись", - рассказала пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

По словам свидетелей, злоумышленники были в медицинских масках.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и спасатели. Правоохранители изъяли остатки бутылки, в которой находилось неизвестное вещество, и отправили их на экспертизу. 

 

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы", - сказала Блищик.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, обрабатывают видео с камер наблюдения и разыскивают злоумышленников.

Напомним:

  • Вечером 17 марта подожгли здание магазина Roshen возле станции метро "Героев Днепра" в Киеве.
  • 18 марта на улице Крещатик неподалеку от Бессарабского рынка горело помещение другого магазина Roshen.
  • Правоохранители задержали 53-летнего жителя столицы. По их данным, задержанный принадлежит к радикальной экстремистской организации. Его посадили под домашний арест.
  • В полиции заявили, что целью злоумышленника была дестабилизация ситуации и срыв выборов.
  • 19 марта правоохранители задержали еще одного подозреваемого в поджоге магазина Roshen в Оболонском районе Киева.
  • По данным полиции, правонарушителем является неработающий уроженец Хмельницкой области, 1964 года рождения, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киев Roshen пожар


powered by lun.ua
По теме
Киевлянку оштрафовали за сына, который устроил травлю однокласснику 21 марта 2019, 08:30
Международный аэропорт Бухареста исправил Kiev на Kyiv 21 марта 2019, 04:32
С Крещатика исчезнут каштаны 20 марта 2019, 18:05
Все новости
Главные новости
В Кремле рассматривают сценарии сохранения Путина при власти – Bloomberg
В Киеве снова подожгли магазин Roshen
Луценко заявил, что расследует вмешательство из Украины в выборы в США
Курс гривни стабилизировался после длительного падения
Все новости
Культура

О чем нынешний GogolFest и почему он не в Киеве

исследование

5 научных исследований, которые следует знать родителям

семья

Как говорить с детьми о сложных вещах

Поиск по сайту
Архив
Весь архів