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Задержанного за поджог магазина Roshen на Крещатике отправили под домашний арест

Среда, 20 марта 2019, 16:24

Печерский районный суд избрал мерой пресечения ночной домашний арест первому подозреваемому в поджоге магазина Roshen.

Соответствующее решение суд вынес 20 марта, сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Печерский районный суд избрал ночной домашний арест подозреваемому в поджоге. Готовим апелляцию", - сказала она.

Максимец напомнила, что действия задержанного квалифицированы по 2 статьям Уголовного кодекса - умышленный поджог и хулиганство.

Пресс-секретарь прокуратуры также сообщила, что меру пресечения второму подозреваемому будет избирать Оболонский районный суд Киева 21 марта.

"Обоим объявлено подозрения по двум статьям Уголовного кодекса. Прокуратура просит определить меру пресечения - содержание под стражей", - отметила Максимец.

Напомним:

  • Вечером 17 марта подожгли здание магазина Roshen возле станции метро "Героев Днепра".
  • 18 марта, в столице на улице Крещатик неподалеку от Бессарабского рынка горело другое помещение магазина Roshen.
  • Правоохранители задержали 53-летнего жителя столицы. По данным правоохранителей, задержанный принадлежит к радикальной экстремистской организации.
  • В полиции заявили, что целью злоумышленника была дестабилизация ситуации и срыв выборов.
  • 19 марта правоохранители задержали еще одного подозреваемого в поджоге магазина Roshen в Оболонском районе Киева.
  • По данным полиции, правонарушителем является неработающий уроженец Хмельницкой области, 1964 года рождения, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Roshenкриминал
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