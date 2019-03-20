Задержанного за поджог магазина Roshen на Крещатике отправили под домашний арест

595 просмотров
Среда, 20 марта 2019, 17:24

Печерский районный суд избрал мерой пресечения ночной домашний арест первому подозреваемому в поджоге магазина Roshen.

Соответствующее решение суд вынес 20 марта, сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Печерский районный суд избрал ночной домашний арест подозреваемому в поджоге. Готовим апелляцию", - сказала она.

Максимец напомнила, что действия задержанного квалифицированы по 2 статьям Уголовного кодекса - умышленный поджог и хулиганство.

Пресс-секретарь прокуратуры также сообщила, что меру пресечения второму подозреваемому будет избирать Оболонский районный суд Киева 21 марта.

"Обоим объявлено подозрения по двум статьям Уголовного кодекса. Прокуратура просит определить меру пресечения - содержание под стражей", - отметила Максимец.

Напомним:

  • Вечером 17 марта подожгли здание магазина Roshen возле станции метро "Героев Днепра".
  • 18 марта, в столице на улице Крещатик неподалеку от Бессарабского рынка горело другое помещение магазина Roshen.
  • Правоохранители задержали 53-летнего жителя столицы. По данным правоохранителей, задержанный принадлежит к радикальной экстремистской организации.
  • В полиции заявили, что целью злоумышленника была дестабилизация ситуации и срыв выборов.
  • 19 марта правоохранители задержали еще одного подозреваемого в поджоге магазина Roshen в Оболонском районе Киева.
  • По данным полиции, правонарушителем является неработающий уроженец Хмельницкой области, 1964 года рождения, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Валентина Романенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Roshen криминал


powered by lun.ua
По теме
Липецкая фабрика Roshen проиграла суд против российских налоговиков 20 марта 2019, 15:00
Полиция задержала еще одного подозреваемого в поджоге магазина Roshen 19 марта 2019, 17:06
Новости 18 марта: у Roshen горело, а САП дебютировала с реальным заключением 18 марта 2019, 21:14
Все новости
Главные новости
Разворот на межбанке: гривня приостановила падение
ООС: Боевики усилили давление на Донбассе, ранили троих военных
Более 263 тысяч "евроблях" находятся в Украине, нарушая правила
Украина ввела новые санкции против российских агрессоров
Все новости
опрос

Будущая первая леди – кто она?

психология

4 советы для трудоголиков

Фото

20 трогательных фотографий, где папы впервые видят своих дочерей в свадебном платье

Поиск по сайту
Архив
Весь архів