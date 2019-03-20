Задержанного за поджог магазина Roshen на Крещатике отправили под домашний арест

Печерский районный суд избрал мерой пресечения ночной домашний арест первому подозреваемому в поджоге магазина Roshen.

Соответствующее решение суд вынес 20 марта, сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Печерский районный суд избрал ночной домашний арест подозреваемому в поджоге. Готовим апелляцию", - сказала она.

Максимец напомнила, что действия задержанного квалифицированы по 2 статьям Уголовного кодекса - умышленный поджог и хулиганство.

Пресс-секретарь прокуратуры также сообщила, что меру пресечения второму подозреваемому будет избирать Оболонский районный суд Киева 21 марта.

"Обоим объявлено подозрения по двум статьям Уголовного кодекса. Прокуратура просит определить меру пресечения - содержание под стражей", - отметила Максимец.

Напомним: