У Саакашвили доказывают, что Украина обязана его впустить

Адвокат экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили говорит, что украинские правоохранители не имеют права не пустить политика в страну, потому что он является подозреваемым в уголовном деле.

Об этом защитник Руслан Чернолуцкий написал в Facebook.

"Правоохранители немедленно обязаны допустить подозреваемого Саакашвили в Украину, для добровольного участия в расследовании его дела", – заявил адвокат.

В частности, он говорит, что 1 марта Генеральная прокуратура возобновила уголовное производство относительно Саакашвили, и поэтому он имеет право присутствовать при проведении следственных действий.

По словам Чернолуцкого, орган следствия, Служба безопасности, и процессуального руководства, Генпрокуратура, обязаны обеспечить присутствие подозреваемого политика.

"Государство, которое осуществляет обвинения относительно такого подозреваемого лица, не может осуществлять запрет въезда на территорию такому подозреваемому лицу для добровольного участия в дальнейших следственных действиях", – говорится в посте адвоката.

Он настаивает, что запрет Пограничной службы на въезд не может препятствовать добровольному участию подозреваемого в следственных действиях.

Чернолуцкий также добавил, что в случае прибытия Саакашвили в Украину правоохранители должны решить вопрос меры пресечения, поскольку срок действия предыдущей завершился еще в феврале 2018 года, а новая не избиралась.

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Напомним: