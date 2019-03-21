У Саакашвили доказывают, что Украина обязана его впустить

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Четверг, 21 марта 2019, 16:08

Адвокат экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили говорит, что украинские правоохранители не имеют права не пустить политика в страну, потому что он является подозреваемым в уголовном деле.

Об этом защитник Руслан Чернолуцкий написал в Facebook.

"Правоохранители немедленно обязаны допустить подозреваемого Саакашвили в Украину, для добровольного участия в расследовании его дела", – заявил адвокат.

В частности, он говорит, что 1 марта Генеральная прокуратура возобновила уголовное производство относительно Саакашвили, и поэтому он имеет право присутствовать при проведении следственных действий.

По словам Чернолуцкого, орган следствия, Служба безопасности, и процессуального руководства, Генпрокуратура, обязаны обеспечить присутствие подозреваемого политика.

"Государство, которое осуществляет обвинения относительно такого подозреваемого лица, не может осуществлять запрет въезда на территорию такому подозреваемому лицу для добровольного участия в дальнейших следственных действиях", – говорится в посте адвоката.

Он настаивает, что запрет Пограничной службы на въезд не может препятствовать добровольному участию подозреваемого в следственных действиях.

Чернолуцкий также добавил, что в случае прибытия Саакашвили в Украину правоохранители должны решить вопрос меры пресечения, поскольку срок действия предыдущей завершился еще в феврале 2018 года, а новая не избиралась.

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Напомним:

  • Михеил Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину 1 апреля. В Госпогранслужбе подчеркнули, что пропускать его не собираются.
  • Избранная в парламент от БПП, ныне первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что возвращение в Украину одного из лидеров Руха новых сил Михеила Саакашвили приведет к хаосу и агрессии.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков исключил возвращения Саакашвили и сказал, что его даже не пустят в самолет.
  • Одного из лидеров РНС Михеила Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года.
  • Саакашвили запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.
  • Он пообещал вернуться в Украину и был не против занять пост премьера.
  • Сейчас Саакашвили оформил в Нидерландах удостоверение личности, что дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.
  • Позже Саакашвили заявил, что вернется в Грузию, а также предложил президенту вернуть ему грузинское гражданство.
  • 19 марта Саакашвили сообщил, что против него возобновили расследование о содействии участникам преступных организаций. Политика подозревают в содействии свержению государственного режима.

Украинская правда

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Темы: Саакашвили


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