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Из-за протестов Мемориала Небесной сотни может не быть – музей Майдана

Четверг, 21 марта 2019, 15:38

Музей Майдана заявляет, что призывы родственников Героев Небесной сотни изменить проект мемориала на этапе его строительства, могут привести к тому, что в Украине не будет никакого мемориала.

Об этом говорится в ответе Музея на открытое письмо некоторых родственников Героев Небесной Сотни и нескольких общественных организаций.

"Вызывает искреннее удивление, что авторы письма только сейчас решили ознакомиться с проектом и отреагировать на него. После того, как состоялись публичные и экспертные обсуждения, которые учли все замечания, изготовили проектно-сметную документацию, прошли экспертизы и согласования, дождались выделения средств, выбрали генподрядчика по строительству и провели подготовительные работы", - говорится в ответе.  

 
Проект-победитель 

Представители музея добавили, что постоянно информировали о ходе реализации проекта на официальных страницах, в СМИ и социальных сетях, а также присылали адресно семьям.

"Необходимость и готовность строить Мемориал активизировала работу Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры: за последние несколько месяцев они провели больше следственных экспериментов, чем за предыдущие годы", - говорится в заявлении музея. 

 
Проект-победитель 

В ответе также отмечают, что проекты Музея, Мемориала, их место были избраны на открытом прозрачном конкурсе, и что место расположения мемориала обсуждалось в течение 2014-2017 годов.

"Протесты против проекта Мемориала именно сейчас, на этапе старта его строительства, угрожают в будущем отсутствием какого-либо мемориала вообще. Это путь в никуда, потому что возможные следующие конкурсы и проекты тоже будут иметь своих противников, которые также будут претендовать на категоричность своих позиций", - говорится в заявлении.

Музей Майдана призвал семьи Героев Небесной Сотни и все украинское сообщество защитить строительство Мемориала.

Читайте также: В Киеве определились, каким будет Мемориал Героев Небесной Сотни.

Напомним: 

  • В феврале 2018 года в Киеве определились, каким будет Мемориал Героев Небесной Сотни.
  • По замыслу авторов проекта, мемориал будет в виде "нелегкого пути борьбы украинского народа за свободу". В начале пути, со стороны Майдана и Крещатика, поместят мемориальную стелу, которая аркой врежется в холм. На ней будут нанесены имена Героев Небесной Сотни. По обе стороны аллеи высадят 107 лип – в память о каждом Герое Небесной Сотни. В отдаленной точке аллеи, где сейчас стоит часовня, будет место тишины и молчания. Символическим концом мемориального пути будет сад, который создаст место отдыха между будущим Музеем Революции Достоинства и Международным Центром Культуры и Искусств. Холмы на Аллее Героев Небесной Сотни предлагают засадить белыми цветами, а вдоль пешеходных тропинок – установить скамейки.
  • В ноябре 2018 года выбрали строителя мемориала. Строить будет ООО "Северо-украинский строительный альянс" за 143 миллиона 296 тысяч гривен.
  • 19 марта родственники героев "Небесной сотни" призвали представителей власти и общественности внести изменения в проект строительства Мемориала Небесной Сотни и не разрушать улицу Институтскую в Киеве.
     

Украинская правда

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Темы: МайданисторияКиевстроительство
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