Из-за протестов Мемориала Небесной сотни может не быть – музей Майдана

Музей Майдана заявляет, что призывы родственников Героев Небесной сотни изменить проект мемориала на этапе его строительства, могут привести к тому, что в Украине не будет никакого мемориала.

Об этом говорится в ответе Музея на открытое письмо некоторых родственников Героев Небесной Сотни и нескольких общественных организаций.

"Вызывает искреннее удивление, что авторы письма только сейчас решили ознакомиться с проектом и отреагировать на него. После того, как состоялись публичные и экспертные обсуждения, которые учли все замечания, изготовили проектно-сметную документацию, прошли экспертизы и согласования, дождались выделения средств, выбрали генподрядчика по строительству и провели подготовительные работы", - говорится в ответе.

Представители музея добавили, что постоянно информировали о ходе реализации проекта на официальных страницах, в СМИ и социальных сетях, а также присылали адресно семьям.

"Необходимость и готовность строить Мемориал активизировала работу Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры: за последние несколько месяцев они провели больше следственных экспериментов, чем за предыдущие годы", - говорится в заявлении музея.

В ответе также отмечают, что проекты Музея, Мемориала, их место были избраны на открытом прозрачном конкурсе, и что место расположения мемориала обсуждалось в течение 2014-2017 годов.

"Протесты против проекта Мемориала именно сейчас, на этапе старта его строительства, угрожают в будущем отсутствием какого-либо мемориала вообще. Это путь в никуда, потому что возможные следующие конкурсы и проекты тоже будут иметь своих противников, которые также будут претендовать на категоричность своих позиций", - говорится в заявлении.

Музей Майдана призвал семьи Героев Небесной Сотни и все украинское сообщество защитить строительство Мемориала.

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