США обеспокоены акцией националистов "против Свинарчуков" в центре Киева

Посольство Соединенных Штатов Америки опубликовало предупреждение в связи с митингом, который должна провести националистическая группировка в субботу в центре Киева.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

"23 марта, украинская националистическая группа планирует провести демонстрацию на площади Майдан Независимости, недалеко от центра города. Эта группа связана с насилием и общественными беспорядками, включая столкновения с полицией", - считают в ведомстве.

В посольстве призвали в субботу избегать толпы и демонстраций, ожидать большего количества полиции в городе и перекрытия улиц.

Также в США просят следовать инструкциям правоохранителей и отслеживать обновления медиа.

"Национальный корпус" анонсировал 23 марта в Киеве очередной всеукраинский протест с требованием от властей наказать "Свинарчуков-Гладковских".

В то же время националисты утверждают, что акция будет мирной и будет проходить без партийной символики и флагов.

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Напомним: