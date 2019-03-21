Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США обеспокоены акцией националистов "против Свинарчуков" в центре Киева

Четверг, 21 марта 2019, 15:55

Посольство Соединенных Штатов Америки опубликовало предупреждение в связи с митингом, который должна провести националистическая группировка в субботу в центре Киева.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

"23 марта, украинская националистическая группа планирует провести демонстрацию на площади Майдан Независимости, недалеко от центра города. Эта группа связана с насилием и общественными беспорядками, включая столкновения с полицией", - считают в ведомстве.

В посольстве призвали в субботу избегать толпы и демонстраций, ожидать большего количества полиции в городе и перекрытия улиц.

Также в США просят следовать инструкциям правоохранителей и отслеживать обновления медиа.

"Национальный корпус" анонсировал 23 марта в Киеве очередной всеукраинский протест с требованием от властей наказать "Свинарчуков-Гладковских". 

 

В то же время националисты утверждают, что акция будет мирной и будет проходить без партийной символики и флагов.

Читайте также: Игры патриотами: Как "Нацкорпус" и Аваков загоняют Порошенко

Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского

Напомним:

  • 16 марта в центре Киева участники акции, организованной "Нацкорпусом" с требованием наказать виновных в хищениях в оборонном комплексе, двинулись с Майдана Независимости к администрации президента.
  • Во время акции участники скандировали "Свинарчуков за решетку!" и забросали АП с импровизированной рогатки игрушечными свиньями.
  • 9 марта представители "Нацкорпуса" устроили в Киеве первую акцию с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме", в которых обвиняют окружение президента Украины, в частности Олега и Игоря Гладковских (прежняя фамилия Свинарчук).
  • С тех пор протесты и акции проходили в разных городах Украины.
  • Столкновения также случались в городах, где находился президент Петр Порошенко, активисты пытались прорваться к нему во время его выступления.
  • В частности, 19 марта перед встречей Порошенко с избирателями в Ивано-Франковске произошли столкновения между представителями "Национального жен" и "Национального корпуса" с правоохранителями.
  • До этого аналогичные столкновения 9, 10 и 16 марта происходили возле Администрации президента, в центре Киева, в Полтаве и Черкассах.

Темы: СШАПорошенконационалисты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
США
США выделили Тайваню военную помощь на $345 миллионов
Трамп обещает бороться за пост президента США, даже если его посадят
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на рекордные около $900 млрд
Последние новости
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
Все новости...
Реклама: