США обеспокоены акцией националистов "против Свинарчуков" в центре Киева

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Четверг, 21 марта 2019, 16:55

Посольство Соединенных Штатов Америки опубликовало предупреждение в связи с митингом, который должна провести националистическая группировка в субботу в центре Киева.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

"23 марта, украинская националистическая группа планирует провести демонстрацию на площади Майдан Независимости, недалеко от центра города. Эта группа связана с насилием и общественными беспорядками, включая столкновения с полицией", - считают в ведомстве.

В посольстве призвали в субботу избегать толпы и демонстраций, ожидать большего количества полиции в городе и перекрытия улиц.

Также в США просят следовать инструкциям правоохранителей и отслеживать обновления медиа.

"Национальный корпус" анонсировал 23 марта в Киеве очередной всеукраинский протест с требованием от властей наказать "Свинарчуков-Гладковских". 

 

В то же время националисты утверждают, что акция будет мирной и будет проходить без партийной символики и флагов.

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Напомним:

  • 16 марта в центре Киева участники акции, организованной "Нацкорпусом" с требованием наказать виновных в хищениях в оборонном комплексе, двинулись с Майдана Независимости к администрации президента.
  • Во время акции участники скандировали "Свинарчуков за решетку!" и забросали АП с импровизированной рогатки игрушечными свиньями.
  • 9 марта представители "Нацкорпуса" устроили в Киеве первую акцию с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме", в которых обвиняют окружение президента Украины, в частности Олега и Игоря Гладковских (прежняя фамилия Свинарчук).
  • С тех пор протесты и акции проходили в разных городах Украины.
  • Столкновения также случались в городах, где находился президент Петр Порошенко, активисты пытались прорваться к нему во время его выступления.
  • В частности, 19 марта перед встречей Порошенко с избирателями в Ивано-Франковске произошли столкновения между представителями "Национального жен" и "Национального корпуса" с правоохранителями.
  • До этого аналогичные столкновения 9, 10 и 16 марта происходили возле Администрации президента, в центре Киева, в Полтаве и Черкассах.

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