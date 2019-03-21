Зеленский заявил, что готов вести переговоры с Россией

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Четверг, 21 марта 2019, 17:46

Кандидат в президенты комик Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах и согласования вопроса переговоров с международными партнерами Украины, он готов вести двусторонние переговоры с Россией.

Об этом он сказал изданию "НВ".

"Нужно вести переговоры. Необходимо восстановить встречи в нормандской формате и привлекать к многосторонним переговорам США и Великобританию. Если мы вместе с нашими союзниками и партнерами признаем необходимым, может быть, нужно будет и с Россией вести двусторонние переговоры", - заявил он.

Зеленский также считает, что должен храниться главный принцип: "никто не имеет права решать что-то относительно Украины без участия Украины".

Среди прочего Зеленский назвал три приоритетные задачи на посту президента. В частности, прекращение боевых действий на Донбассе, борьба с коррупцией и ремонт дорог.

"Я бы хотел сделать все для того, чтобы на востоке Украины прекратили стрелять, чтобы больше не погибали наши люди", - заявил Зеленский.

"Нужно выступать с украинскими инициативами по поводу прекращения боевых действий, деоккупации Донбасса и возвращения Крыма. Со времени Минских соглашений этих инициатив со стороны Украины фактически не было. Нужна политическая воля", - считает он.

Еще одним залогом мира Зеленский назвал сильную экономику и сделал акцент на построении "мощной армии". Он также считает, что вступление в НАТО должно происходить путем всеукраинского референдума.

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Напомним:

  • Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй – 21 апреля.
  • Согласно последним результатам опроса, Зеленский лидирует в президентском рейтинге.
  • По результатам опроса института Яременко лидером президентского рейтинга остается шоумен Владимир Зеленский, второе и третье места занимают лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко.
  • Зеленского готовы поддержать 29,4% украинцев, Тимошенко - 17,2%, Порошенко - 14,9%.
  • Журналисты программы "Схемы"сообщили, что шоумен Владимир Зеленский, который ранее заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, имеет бизнес в России несмотря на заверения о его закрытии в 2014 году. На вопрос журналистов об активах в РФ шоумен ответил резко.
  • Ранее в Кремле заявили, что хотели бы видеть на посту президента Украины "президента мира".

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Темы: Зеленский Росcия виборы выборы президента 2019


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