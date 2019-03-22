Россия влепила Грибу 6 лет тюрьмы. Он объявил голодовку

Украинского политзаключенного Павла Гриба, обвиняемого в принуждении к теракту россиянки Татьяны Ершовой, российский суд приговорил к 6 годам лишения свободы.

Об этом сообщает корреспондент "Громадського" из зала суда в Ростове-на-Дону.

"Признать Павла Гриба виновным и назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – сказал судья.

Українського політв'язня Павла Гриба засудили до 6 років позбавлення волі — Павло заявив, що оголосив голодування pic.twitter.com/AAbt2vDndQ — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 22 березня 2019 р.

Суд постановил исчислять срок заключения с 22 марта 2018 года (Гриба задержали 24 августа 2017 года), сообщает ТАСС

"Будем обжаловать, доказательства получены с нарушением закона", – сказала журналистам адвокат Гриба Марина Дубровина.

20-летний Павел объявил голодовку.

"В связи с тем, что не допустили врачей, ни Денисову и вообще в связи с тем, что такое происходит, я объявляю голодовку", – сказал парень журналистке "Громадського".

Приговор Павлу вынесли в том же суде, где судили еще двух украинских политзаключенных – Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Накануне Гриб выступил с последним словом в суде: он не признал обвинений и назвал представителей Федеральной службы безопасности "бандитами и убийцами".

Напомним: