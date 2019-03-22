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Россия влепила Грибу 6 лет тюрьмы. Он объявил голодовку

Пятница, 22 марта 2019, 09:27
Россия влепила Грибу 6 лет тюрьмы. Он объявил голодовку
Валерий Матыцин, ТАСС

Украинского политзаключенного Павла Гриба, обвиняемого в принуждении к теракту россиянки Татьяны Ершовой, российский суд приговорил к 6 годам лишения свободы.

Об этом сообщает корреспондент "Громадського" из зала суда в Ростове-на-Дону.

"Признать Павла Гриба виновным и назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – сказал судья.

Суд постановил исчислять срок заключения с 22 марта 2018 года (Гриба задержали 24 августа 2017 года), сообщает ТАСС

"Будем обжаловать, доказательства получены с нарушением закона", – сказала журналистам адвокат Гриба Марина Дубровина.

20-летний Павел объявил голодовку.

"В связи с тем, что не допустили врачей, ни Денисову и вообще в связи с тем, что такое происходит, я объявляю голодовку", – сказал парень журналистке "Громадського".

Приговор Павлу вынесли в том же суде, где судили еще двух украинских политзаключенных – Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Накануне Гриб выступил с последним словом в суде: он не признал обвинений и назвал представителей Федеральной службы безопасности "бандитами и убийцами".

Напомним:

  • Павла Гриба россияне похитили 24 августа 2017 года на территории Беларуси. Юному украинцу, больному портальной гипертензией, инкриминируют "склонение к теракту". По версии обвинения, Павел Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи создать и подорвать взрывчатку.
  • Гриб не признал обвинений, называя дело сфабрикованным.
  • Европейский суд по правам человека в декабре 2018 года обязал Россию предоставить медицинские документы о состоянии здоровья украинца Павла Гриба.
  • 30 января 2019 года его отец заявил о критическом состоянии Павла.
  • В конце января украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Гриб нуждается в немедленной операции на сердце, потому что его состояние здоровья сверхкритическое.
  • В начале февраля ей стало известно, что украинскому консулу разрешат встречу с Павлом Грибом только после оглашения приговора, несмотря на его состояние.

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Темы: политзаключенныеРосcия
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