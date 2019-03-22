Россия влепила Грибу 6 лет тюрьмы. Он объявил голодовку
Украинского политзаключенного Павла Гриба, обвиняемого в принуждении к теракту россиянки Татьяны Ершовой, российский суд приговорил к 6 годам лишения свободы.
Об этом сообщает корреспондент "Громадського" из зала суда в Ростове-на-Дону.
"Признать Павла Гриба виновным и назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – сказал судья.
Українського політв'язня Павла Гриба засудили до 6 років позбавлення волі — Павло заявив, що оголосив голодування pic.twitter.com/AAbt2vDndQ— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 22 березня 2019 р.
Суд постановил исчислять срок заключения с 22 марта 2018 года (Гриба задержали 24 августа 2017 года), сообщает ТАСС
"Будем обжаловать, доказательства получены с нарушением закона", – сказала журналистам адвокат Гриба Марина Дубровина.
20-летний Павел объявил голодовку.
"В связи с тем, что не допустили врачей, ни Денисову и вообще в связи с тем, что такое происходит, я объявляю голодовку", – сказал парень журналистке "Громадського".
Приговор Павлу вынесли в том же суде, где судили еще двух украинских политзаключенных – Олега Сенцова и Александра Кольченко.
Накануне Гриб выступил с последним словом в суде: он не признал обвинений и назвал представителей Федеральной службы безопасности "бандитами и убийцами".
Напомним:
- Павла Гриба россияне похитили 24 августа 2017 года на территории Беларуси. Юному украинцу, больному портальной гипертензией, инкриминируют "склонение к теракту". По версии обвинения, Павел Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи создать и подорвать взрывчатку.
- Гриб не признает обвинений и называет дело сфабрикованным.
- Европейский суд по правам человека в декабре 2018 года обязал Россию предоставить медицинские документы о состоянии здоровья украинца Павла Гриба.
- 30 января 2019 года его отец заявил о критическом состоянии Павла.
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