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Климкин просит мир бороться за Гриба: Милосердие неизвестно агрессору

Пятница, 22 марта 2019, 10:29

Министерство иностранных дел Украины требует отменить неправомерное решение Северо-Кавказского окружного военного суда Российской Федерации об осуждении украинца Павла Гриба к 6 годам тюрьмы.

Обвинения в склонении к террористическим действиям МИД называет сфабрикованным.

"Российская сторона грубо нарушила нормы и принципы международного права – от грубого похищения 24 августа 2017 года Гриба в Гомеле (Беларусь), непредоставления долгое время информации о месте его пребывания, незаконного содержания под стражей в Краснодаре и Ростове-на-Дону, ограничений в предоставлении неотложной медицинской помощи – и до неправомерного приговора", – заявляет МИД.

Ведомство отмечает, что показания Гриба о сфальсифицированных обвинениях, угрозах, физическом воздействии и психологическом насилии со стороны российских силовиков суд отклонил.

"Этим судебным решением российская сторона грубо нарушает права человека – в том числе, право на справедливый суд и право на жизнь", – заявляет МИД Украины.

"В результате полученных тяжелых заболеваний и тяжелого состояния Павел Гриб может не выдержать этапирования и пребывания в негуманных условиях российской пенитенциарной системы", – отмечает ведомство.

"Павел Гриб нуждается в постоянном высококвалифицированном надзоре врачей, регулярном проведении комплексного медицинского обследования и пребывания в специализированном медицинском учреждении", – добавляет МИД.

Внешнеполитическое ведомство требует от России немедленно отменить незаконный приговор, предоставить Павлу Грибу постоянное медицинское сопровождение и обеспечить его освобождение и возвращение в Украину. От мира МИД требует усилить давление на РФ.

Министр иностранных дел Павел Климкин написал в Twitter. "Милосердие, человечность, достоинство – эти понятия не известны стране-оккупанту, стране-агрессору. Российское псевдосудопроизводство осудило тяжелобольного Павла Гриба к 6 годам колонии".

"Призываю цивилизованный мир давить на РФ для его скорейшего освобождения", – заявил Климкин.

Напомним:

  • 22 марта украинца Павла Гриба суд в Ростове-на-Дону (РФ) приговорил к 6 годам колонии по обвинению в принуждении к теракту россиянки Татьяны Ершовой.
  • 20-летний Павел после вынесения приговора объявил голодовку.
  • Павла Гриба россияне похитили 24 августа 2017 года на территории Беларуси. Юному украинцу, больному портальной гипертензией, инкриминируют "склонение к теракту". По версии обвинения, Павел Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи создать и подорвать взрывчатку.
  • Гриб не признал обвинений, называя дело сфабрикованным.
  • Европейский суд по правам человека в декабре 2018 года обязал Россию предоставить медицинские документы о состоянии здоровья украинца Павла Гриба.
  • 30 января 2019 года его отец заявил о критическом состоянии Павла.
  • В конце января украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Гриб нуждается в немедленной операции на сердце, потому что его состояние здоровья сверхкритическое.
  • В начале февраля ей стало известно, что украинскому консулу разрешат встречу с Павлом Грибом только после оглашения приговора, несмотря на его состояние.

УП, дополнено
Темы: политзаключенныеКлимкинРосcиямир
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