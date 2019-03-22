Климкин просит мир бороться за Гриба: Милосердие неизвестно агрессору
Министерство иностранных дел Украины требует отменить неправомерное решение Северо-Кавказского окружного военного суда Российской Федерации об осуждении украинца Павла Гриба к 6 годам тюрьмы.
Обвинения в склонении к террористическим действиям МИД называет сфабрикованным.
"Российская сторона грубо нарушила нормы и принципы международного права – от грубого похищения 24 августа 2017 года Гриба в Гомеле (Беларусь), непредоставления долгое время информации о месте его пребывания, незаконного содержания под стражей в Краснодаре и Ростове-на-Дону, ограничений в предоставлении неотложной медицинской помощи – и до неправомерного приговора", – заявляет МИД.
Ведомство отмечает, что показания Гриба о сфальсифицированных обвинениях, угрозах, физическом воздействии и психологическом насилии со стороны российских силовиков суд отклонил.
"Этим судебным решением российская сторона грубо нарушает права человека – в том числе, право на справедливый суд и право на жизнь", – заявляет МИД Украины.
"В результате полученных тяжелых заболеваний и тяжелого состояния Павел Гриб может не выдержать этапирования и пребывания в негуманных условиях российской пенитенциарной системы", – отмечает ведомство.
"Павел Гриб нуждается в постоянном высококвалифицированном надзоре врачей, регулярном проведении комплексного медицинского обследования и пребывания в специализированном медицинском учреждении", – добавляет МИД.
Внешнеполитическое ведомство требует от России немедленно отменить незаконный приговор, предоставить Павлу Грибу постоянное медицинское сопровождение и обеспечить его освобождение и возвращение в Украину. От мира МИД требует усилить давление на РФ.
Министр иностранных дел Павел Климкин написал в Twitter. "Милосердие, человечность, достоинство – эти понятия не известны стране-оккупанту, стране-агрессору. Российское псевдосудопроизводство осудило тяжелобольного Павла Гриба к 6 годам колонии".
"Призываю цивилизованный мир давить на РФ для его скорейшего освобождения", – заявил Климкин.
Милосердя, людяність, гідність - ці поняття не відомі країні-окупанту, країні-агресору. Російське псевдосудочинство засудило важкохворого Павла Гриба до 6 років колонії. Закликаю цивілізований світ тиснути на РФ для його якнайшвидшого звільнення #FreeHryb #LetMyPeopleGo— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 марта 2019 г.
Напомним:
- 22 марта украинца Павла Гриба суд в Ростове-на-Дону (РФ) приговорил к 6 годам колонии по обвинению в принуждении к теракту россиянки Татьяны Ершовой.
- 20-летний Павел после вынесения приговора объявил голодовку.
- Павла Гриба россияне похитили 24 августа 2017 года на территории Беларуси. Юному украинцу, больному портальной гипертензией, инкриминируют "склонение к теракту". По версии обвинения, Павел Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи создать и подорвать взрывчатку.
- Гриб не признал обвинений, называя дело сфабрикованным.
- Европейский суд по правам человека в декабре 2018 года обязал Россию предоставить медицинские документы о состоянии здоровья украинца Павла Гриба.
- 30 января 2019 года его отец заявил о критическом состоянии Павла.
- В конце января украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Гриб нуждается в немедленной операции на сердце, потому что его состояние здоровья сверхкритическое.
- В начале февраля ей стало известно, что украинскому консулу разрешат встречу с Павлом Грибом только после оглашения приговора, несмотря на его состояние.
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