Климкин просит мир бороться за Гриба: Милосердие неизвестно агрессору

Министерство иностранных дел Украины требует отменить неправомерное решение Северо-Кавказского окружного военного суда Российской Федерации об осуждении украинца Павла Гриба к 6 годам тюрьмы.

Обвинения в склонении к террористическим действиям МИД называет сфабрикованным.

"Российская сторона грубо нарушила нормы и принципы международного права – от грубого похищения 24 августа 2017 года Гриба в Гомеле (Беларусь), непредоставления долгое время информации о месте его пребывания, незаконного содержания под стражей в Краснодаре и Ростове-на-Дону, ограничений в предоставлении неотложной медицинской помощи – и до неправомерного приговора", – заявляет МИД.

Ведомство отмечает, что показания Гриба о сфальсифицированных обвинениях, угрозах, физическом воздействии и психологическом насилии со стороны российских силовиков суд отклонил.

"Этим судебным решением российская сторона грубо нарушает права человека – в том числе, право на справедливый суд и право на жизнь", – заявляет МИД Украины.

"В результате полученных тяжелых заболеваний и тяжелого состояния Павел Гриб может не выдержать этапирования и пребывания в негуманных условиях российской пенитенциарной системы", – отмечает ведомство.

"Павел Гриб нуждается в постоянном высококвалифицированном надзоре врачей, регулярном проведении комплексного медицинского обследования и пребывания в специализированном медицинском учреждении", – добавляет МИД.

Внешнеполитическое ведомство требует от России немедленно отменить незаконный приговор, предоставить Павлу Грибу постоянное медицинское сопровождение и обеспечить его освобождение и возвращение в Украину. От мира МИД требует усилить давление на РФ.

Министр иностранных дел Павел Климкин написал в Twitter. "Милосердие, человечность, достоинство – эти понятия не известны стране-оккупанту, стране-агрессору. Российское псевдосудопроизводство осудило тяжелобольного Павла Гриба к 6 годам колонии".

"Призываю цивилизованный мир давить на РФ для его скорейшего освобождения", – заявил Климкин.

Милосердя, людяність, гідність - ці поняття не відомі країні-окупанту, країні-агресору. Російське псевдосудочинство засудило важкохворого Павла Гриба до 6 років колонії. Закликаю цивілізований світ тиснути на РФ для його якнайшвидшого звільнення #FreeHryb #LetMyPeopleGo — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 марта 2019 г.

Напомним: