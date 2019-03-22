Фирма нардепа БПП возвращает себе "вертодром Януковича": суд отменил временного управителя

Компания "Амадеус Ко", которая владеет так называемой вертолетной площадкой Януковича, через суд отменила результаты конкурса о временном управлении арестованным вертодромом.

Решение в пользу владельца конгрессно-выставочного центра "Парковый" 5 марта принял Окружной административный суд Киева.

"Амадеус Ко" подал иск против Нацагентства по розыску активов, которому суд передал "Парковый" в управление. Агентство, в свою очередь, по результатам конкурса поручило управление коммунальному предприятию.

Судья Виталий Катющенко согласился с владельцем вертодрома и признал противоправным решение АРМА.

Владелец утверждал, что коммунальный "Центр организации дорожного движения" не соответствует требованиям тендера.

В частности, "Амадеус Ко" настаивал, что во время первого конкурса 4 октября 2018 года коммунальное предприятие признали неспособным управлять активами. Тендер тогда не состоялся.

В то же время, уже 11 октября "Центр организации дорожного движения" победил в новом конкурсе. При этом, по мнению суда, тендерный комитет не указал, почему это предложение было наиболее экономически выгодным, и по каким критериям коммунальное предприятие признали победителем.

Также АРМА не предоставило суду в полном объеме документы о количестве штатных работников "Центра организации дорожного движения" и их образовании, свидетельствующих о способности предприятия управлять "Парковым".

"Амадеус Ко" просил признать противоправными действия по проведению тендера на управление и само решение, принятое по результатам конкурса.

Однако суд согласился с требованиями частично и отменил только решение о назначении победителем "Центра организации дорожного движения".

Также АРМА должно компенсировать владельцу "Паркового" 1762 грн уплаченного им судебного сбора.

Решение суда еще можно обжаловать.

Напомним: