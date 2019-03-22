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Фирма нардепа БПП возвращает себе "вертодром Януковича": суд отменил временного управителя

Пятница, 22 марта 2019, 12:25

Компания "Амадеус Ко", которая владеет так называемой вертолетной площадкой Януковича, через суд отменила результаты конкурса о временном управлении арестованным вертодромом.

Решение в пользу владельца конгрессно-выставочного центра "Парковый" 5 марта принял Окружной административный суд Киева.

"Амадеус Ко" подал иск против Нацагентства по розыску активов, которому суд передал "Парковый" в управление. Агентство, в свою очередь, по результатам конкурса поручило управление коммунальному предприятию.

Судья Виталий Катющенко согласился с владельцем вертодрома и признал противоправным решение АРМА.

Владелец утверждал, что коммунальный "Центр организации дорожного движения" не соответствует требованиям тендера.

В частности, "Амадеус Ко" настаивал, что во время первого конкурса 4 октября 2018 года коммунальное предприятие признали неспособным управлять активами. Тендер тогда не состоялся.

В то же время, уже 11 октября "Центр организации дорожного движения" победил в новом конкурсе. При этом, по мнению суда, тендерный комитет не указал, почему это предложение было наиболее экономически выгодным, и по каким критериям коммунальное предприятие признали победителем.

Также АРМА не предоставило суду в полном объеме документы о количестве штатных работников "Центра организации дорожного движения" и их образовании, свидетельствующих о способности предприятия управлять "Парковым".

"Амадеус Ко" просил признать противоправными действия по проведению тендера на управление и само решение, принятое по результатам конкурса.

Однако суд согласился с требованиями частично и отменил только решение о назначении победителем "Центра организации дорожного движения".

Также АРМА должно компенсировать владельцу "Паркового" 1762 грн уплаченного им судебного сбора.

Решение суда еще можно обжаловать.

Напомним:

  • ГПУ с 2014 года расследует дело о растрате бюджетных средств и злоупотреблении властью в отношении владельца "Паркового" - ООО "Амадеус Ко".
  • По версии следствия, конгрессно-выставочный центр построили для нужд окружения экс-президента Виктора Януковича, незаконно выделив для этого землю в центре столицы. "Парковый" называют вертолетной площадкой Януковича.
  • Сам "Парковый" находится под арестом. В августе 2018 его передали в управление АРМА.
  • АРМА управляет активами, арестованными в уголовных делах, пока суд не объявит приговор. Агентство выбирает управляющего, который предлагает выгодные условия получения прибыли от имущества. Часть заработка идет в государственный бюджет.
  • После оглашения приговора имущество могут или конфисковать в пользу государства, или, если суд не увидит для этого оснований, вернуть владельцу.
  • В мае 2018 года журналисты сообщили, что новым владельцем центра стало доверенное лицо нардепа от "Блока Петра Порошенко" Максима Ефимова.
  • Ефимов подтвердил, что его окружение купило фирму, которое владеет "Парковым".
  • 11 октября 2018 года АРМА провело конкурс на управляющего вертолетной площадкой, на котором победило КП "Центр организации дорожного движения".
  • 12 декабря 2018 года в АРМА сообщили, что за месяц от управления арестованным центром "Парковый" в государственный бюджет поступило более 400 тысяч гривен.
  • В январе 2019 года суд по иску "Амадеус Ко" запретил АРМА и КП "Центр организации дорожного движения" совершать любые действия по управлению КВЦ "Парковый".
  • В феврале 2019 суд обязал вернуть "Парковый" в пользование юридическому владельцу.

Соня Лукашова, для УП
Темы: ЯнуковичсудБППКиев
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