Фирма нардепа БПП возвращает себе "вертодром Януковича": суд отменил временного управителя
Компания "Амадеус Ко", которая владеет так называемой вертолетной площадкой Януковича, через суд отменила результаты конкурса о временном управлении арестованным вертодромом.
Решение в пользу владельца конгрессно-выставочного центра "Парковый" 5 марта принял Окружной административный суд Киева.
"Амадеус Ко" подал иск против Нацагентства по розыску активов, которому суд передал "Парковый" в управление. Агентство, в свою очередь, по результатам конкурса поручило управление коммунальному предприятию.
Судья Виталий Катющенко согласился с владельцем вертодрома и признал противоправным решение АРМА.
Владелец утверждал, что коммунальный "Центр организации дорожного движения" не соответствует требованиям тендера.
В частности, "Амадеус Ко" настаивал, что во время первого конкурса 4 октября 2018 года коммунальное предприятие признали неспособным управлять активами. Тендер тогда не состоялся.
В то же время, уже 11 октября "Центр организации дорожного движения" победил в новом конкурсе. При этом, по мнению суда, тендерный комитет не указал, почему это предложение было наиболее экономически выгодным, и по каким критериям коммунальное предприятие признали победителем.
Также АРМА не предоставило суду в полном объеме документы о количестве штатных работников "Центра организации дорожного движения" и их образовании, свидетельствующих о способности предприятия управлять "Парковым".
"Амадеус Ко" просил признать противоправными действия по проведению тендера на управление и само решение, принятое по результатам конкурса.
Однако суд согласился с требованиями частично и отменил только решение о назначении победителем "Центра организации дорожного движения".
Также АРМА должно компенсировать владельцу "Паркового" 1762 грн уплаченного им судебного сбора.
Решение суда еще можно обжаловать.
Напомним:
- ГПУ с 2014 года расследует дело о растрате бюджетных средств и злоупотреблении властью в отношении владельца "Паркового" - ООО "Амадеус Ко".
- По версии следствия, конгрессно-выставочный центр построили для нужд окружения экс-президента Виктора Януковича, незаконно выделив для этого землю в центре столицы. "Парковый" называют вертолетной площадкой Януковича.
- Сам "Парковый" находится под арестом. В августе 2018 его передали в управление АРМА.
- АРМА управляет активами, арестованными в уголовных делах, пока суд не объявит приговор. Агентство выбирает управляющего, который предлагает выгодные условия получения прибыли от имущества. Часть заработка идет в государственный бюджет.
- После оглашения приговора имущество могут или конфисковать в пользу государства, или, если суд не увидит для этого оснований, вернуть владельцу.
- В мае 2018 года журналисты сообщили, что новым владельцем центра стало доверенное лицо нардепа от "Блока Петра Порошенко" Максима Ефимова.
- Ефимов подтвердил, что его окружение купило фирму, которое владеет "Парковым".
- 11 октября 2018 года АРМА провело конкурс на управляющего вертолетной площадкой, на котором победило КП "Центр организации дорожного движения".
- 12 декабря 2018 года в АРМА сообщили, что за месяц от управления арестованным центром "Парковый" в государственный бюджет поступило более 400 тысяч гривен.
- В январе 2019 года суд по иску "Амадеус Ко" запретил АРМА и КП "Центр организации дорожного движения" совершать любые действия по управлению КВЦ "Парковый".
- В феврале 2019 суд обязал вернуть "Парковый" в пользование юридическому владельцу.