Мюллер не выдвинул новых обвинений перед завершением расследования "по делу РФ"

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал возможное вмешательство РФ в американские выборы, не выдвинул новых обвинений перед завершением работы.

Об этом сообщает Business Insider.

"Высокопоставленный чиновник Минюста заявил, что окончательный отчет, который Мюллер передал генпрокурору Барру в пятницу, не содержит новых обвинений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к этому времени команда Мюллера в ходе расследования предъявила обвинение десяткам людей, включая российских хакеров и членов предвыборной кампании Трампа.

Напомним: