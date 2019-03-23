Мюллер не выдвинул новых обвинений перед завершением расследования "по делу РФ"
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Суббота, 23 марта 2019, 00:54
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал возможное вмешательство РФ в американские выборы, не выдвинул новых обвинений перед завершением работы.
Об этом сообщает Business Insider.
"Высокопоставленный чиновник Минюста заявил, что окончательный отчет, который Мюллер передал генпрокурору Барру в пятницу, не содержит новых обвинений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к этому времени команда Мюллера в ходе расследования предъявила обвинение десяткам людей, включая российских хакеров и членов предвыборной кампании Трампа.
Напомним:
- Спецпрокурор Роберт Мюллер передал свой отчет по расследованию о возможном вмешательстве России в американские выборы генеральному прокурору США Уильяму Барру.
- Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.
- В ноябре адвокаты Белого дома предоставили Мюллеру письменные ответы Трампа на вопросы о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.
- Трамп сообщил, что ответы на вопросы Мюллера давал лично.
- Позже адвокаты Трампа заявили, что президент США больше не будет отвечать на дополнительные вопросы в процессе расследования о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.
- The New York Times, ссылаясь на информацию из документов, представленных в Конгресс США и данные суда и обвинения, связанные с расследованием возможного вмешательства иностранцев в выборы, посчитала, что во время президентской кампании 2016 года и после выборов Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями РФ и WikiLeaks или их посредниками не менее 100 раз.
- В январе тогдашний в.о. генерального прокурора США Мэтью Уитакер объявил, что Мюллер заканчивает свое расследование.
- Дональд Трамп призвал опубликовать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера относительно расследования вмешательства РФ в американские выборы.
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