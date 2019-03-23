МИД Польши требует от РФ освободить Гриба и других украинских политзаключенных
МИД Польши призвало Москву немедленно освободить украинца Павла Гриба, которого российский суд приговорил к 6 годам общего режима за "склонение к терроризму", и других политзаключенных, содержащихся в РФ.
Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте министерства.
"Мы очень обеспокоены вынесением приговора для 20-летнего украинца Павла Гриба, который был коварно похищен на территории Беларуси в августе 2017 года Федеральной службой безопасности России", - отметили в ведомстве.
"Мы требуем освобождения как Павла Гриба, так и всех других украинцев, которые незаконно задержаны Россией, а к тому времени - обеспечить им необходимую медицинскую помощь и связь с семьями", - подчеркнули в МИД.
Напомним:
- 22 марта украинского политзаключенного Павла Гриба, обвиняемого в принуждении к теракту россиянки Татьяны Ершовой, российский суд приговорил к 6 годам лишения свободы. 20-летний Павел объявил голодовку.
- Накануне Гриб выступил с последним словом в суде: он не признал обвинений и назвал представителей Федеральной службы безопасности "бандитами и убийцами".
- Павла Гриба россияне похитили 24 августа 2017 года на территории Беларуси. Юному украинцу, больному портальной гипертензией, инкриминируют "склонение к теракту". По версии обвинения, Павел Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи создать и подорвать взрывчатку.
- Гриб не признал обвинений, называя дело сфабрикованным.
- Европейский суд по правам человека в декабре 2018 года обязал Россию предоставить медицинские документы о состоянии здоровья украинца Павла Гриба.
- 30 января 2019 года его отец заявил о критическом состоянии Павла.
- В конце января украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Гриб нуждается в немедленной операции на сердце, потому что его состояние здоровья сверхкритическое.
- В начале февраля ей стало известно, что украинскому консулу разрешат встречу с Павлом Грибом только после оглашения приговора, несмотря на его состояние.
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