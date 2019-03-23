МИД Польши требует от РФ освободить Гриба и других украинских политзаключенных

МИД Польши призвало Москву немедленно освободить украинца Павла Гриба, которого российский суд приговорил к 6 годам общего режима за "склонение к терроризму", и других политзаключенных, содержащихся в РФ.

Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте министерства.

"Мы очень обеспокоены вынесением приговора для 20-летнего украинца Павла Гриба, который был коварно похищен на территории Беларуси в августе 2017 года Федеральной службой безопасности России", - отметили в ведомстве.

"Мы требуем освобождения как Павла Гриба, так и всех других украинцев, которые незаконно задержаны Россией, а к тому времени - обеспечить им необходимую медицинскую помощь и связь с семьями", - подчеркнули в МИД.

Напомним: