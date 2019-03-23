МИД Польши требует от РФ освободить Гриба и других украинских политзаключенных

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Суббота, 23 марта 2019, 06:32

МИД Польши призвало Москву немедленно освободить украинца Павла Гриба, которого российский суд приговорил к 6 годам общего режима за "склонение к терроризму", и других политзаключенных, содержащихся в РФ.

Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте министерства.

"Мы очень обеспокоены вынесением приговора для 20-летнего украинца Павла Гриба, который был коварно похищен на территории Беларуси в августе 2017 года Федеральной службой безопасности России", - отметили в ведомстве.

"Мы требуем освобождения как Павла Гриба, так и всех других украинцев, которые незаконно задержаны Россией, а к тому времени - обеспечить им необходимую медицинскую помощь и связь с семьями", - подчеркнули в МИД.

Напомним:

  • 22 марта украинского политзаключенного Павла Гриба, обвиняемого в принуждении к теракту россиянки Татьяны Ершовой, российский суд приговорил к 6 годам лишения свободы. 20-летний Павел объявил голодовку.
  • Накануне Гриб выступил с последним словом в суде: он не признал обвинений и назвал представителей Федеральной службы безопасности "бандитами и убийцами".
  • Павла Гриба россияне похитили 24 августа 2017 года на территории Беларуси. Юному украинцу, больному портальной гипертензией, инкриминируют "склонение к теракту". По версии обвинения, Павел Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи создать и подорвать взрывчатку.
  • Гриб не признал обвинений, называя дело сфабрикованным.
  • Европейский суд по правам человека в декабре 2018 года обязал Россию предоставить медицинские документы о состоянии здоровья украинца Павла Гриба.
  • 30 января 2019 года его отец заявил о критическом состоянии Павла.
  • В конце января украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Гриб нуждается в немедленной операции на сердце, потому что его состояние здоровья сверхкритическое.
  • В начале февраля ей стало известно, что украинскому консулу разрешат встречу с Павлом Грибом только после оглашения приговора, несмотря на его состояние.

Украинская правда

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Темы: политзаключенные Польша Росcия


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