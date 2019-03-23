Нацкорпус в Киеве: Билецкий обвинил СБУ из-за алкоголиков на акции
На Майдане Независимости в Киеве более 2 тысяч сторонников партии "Национальный корпус" проводят акцию с требованием привлечь к ответственности фигурантов дела о разворовывании в оборонном секторе.
По состоянию на 13:30 субботы возле сцены, установленной на Майдане Независимости, собралось более 2 тысяч человек, передает "Интерфакс-Украина".
На сцене выступают активисты с призывами арестовать счета и имущество экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, его сына Игоря, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководства "Укроборонпрома", а также директоров всех ГП, участвовавших в схемах по разворовыванию украинской армии.
В то же время, как сообщает корреспондент Громадського, до 15-20% присутствующих на акции составляют малообеспеченные слои населения, которые, вероятно, зарабатывают на митингах.
"Также на акции немало пенсионеров и людей, похожих на бездомных. В основном они стоят обособленно, группками под консерваторией, а также возле ул. Городецкого. От камер такие протестующие отворачиваются, против чего вышли - сформулировать не могут, однако держат плакаты с теми же лозунгами, что и у большинства демонстрантов", - пишет издание.
Однако народный депутат, лидер партии "Нацкорпус" Андрей Белецкий в комментарии Громадському заявил, что "свезенные бабушки и алкоголики - это попытка СБУ дискредитировать акцию протеста".
В свою очередь, как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, за порядком в центре Киева следят 1,5 тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.
В связи с проведением мероприятий движение транспорта в центре Киева ограничено, поэтому полиция просит граждан учесть эту информацию и выбрать другие маршруты движения.
Напомним:
- 16 марта в центре Киева участники акции, организованной "Нацкорпусом" с требованием наказать виновных в хищениях в оборонном комплексе, двинулись с Майдана Независимости к администрации президента. Во время акции участники скандировали "Свинарчуков за решетку!" и забросали АП с импровизированной рогатки игрушечными свиньями.
- 9 марта представители "Нацкорпуса" устроили в Киеве первую акцию с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме", в которых обвиняют окружение президента Украины, в частности Олега и Игоря Гладковских (прежняя фамилия Свинарчук).
- С тех пор протесты и акции проходили в разных городах Украины.
- Столкновения также случались в городах, где находился президент Петр Порошенко, активисты пытались прорваться к нему во время его выступления.
- В частности, 19 марта перед встречей Порошенко с избирателями в Ивано-Франковске произошли столкновения между представителями "Национального жен" и "Национального корпуса" с правоохранителями.
- До этого аналогичные столкновения 9, 10 и 16 марта происходили возле Администрации президента, в центре Киева, в Полтаве и Черкассах.