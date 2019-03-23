Нацкорпус в Киеве: Билецкий обвинил СБУ из-за алкоголиков на акции

На Майдане Независимости в Киеве более 2 тысяч сторонников партии "Национальный корпус" проводят акцию с требованием привлечь к ответственности фигурантов дела о разворовывании в оборонном секторе.

По состоянию на 13:30 субботы возле сцены, установленной на Майдане Независимости, собралось более 2 тысяч человек, передает "Интерфакс-Украина".

На сцене выступают активисты с призывами арестовать счета и имущество экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, его сына Игоря, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководства "Укроборонпрома", а также директоров всех ГП, участвовавших в схемах по разворовыванию украинской армии.

В то же время, как сообщает корреспондент Громадського, до 15-20% присутствующих на акции составляют малообеспеченные слои населения, которые, вероятно, зарабатывают на митингах.

"Также на акции немало пенсионеров и людей, похожих на бездомных. В основном они стоят обособленно, группками под консерваторией, а также возле ул. Городецкого. От камер такие протестующие отворачиваются, против чего вышли - сформулировать не могут, однако держат плакаты с теми же лозунгами, что и у большинства демонстрантов", - пишет издание.

Однако народный депутат, лидер партии "Нацкорпус" Андрей Белецкий в комментарии Громадському заявил, что "свезенные бабушки и алкоголики - это попытка СБУ дискредитировать акцию протеста".

В свою очередь, как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, за порядком в центре Киева следят 1,5 тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

В связи с проведением мероприятий движение транспорта в центре Киева ограничено, поэтому полиция просит граждан учесть эту информацию и выбрать другие маршруты движения.

Напомним: