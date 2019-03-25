Тимошенко не признает проигрыш и будет оспаривать выборы

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в случае проигрыша на выборах 31 марта или 21 апреля будет оспаривать результаты голосования.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Я. Ты. Он. Она. Какой "План Б" у Порошенко, Тимошенко и Зеленского".

"Сегодня Тимошенко свято верит в собственную победу и, скорее всего, проигрыш не признает. Вылетит Она в первом или во втором туре – Юлия Владимировна все равно будет оспаривать результаты и убеждать избирателей, что стала жертвой фальсификаций", - говорится в статье.

Отмечается, что последние несколько недель Тимошенко ведет медийную подготовку к такому шагу, в том числе с помощью главы МВД Арсена Авакова.

"Юля не верит, что Порошенко может честно выиграть. Это невозможно без скупки, каруселей и фальсификации... И в рейтинг Зеленского Тимошенко также не верит. Она считает его надутой пустышкой. Поэтому она видит себя во втором туре и верит, что может выиграть", - пояснил УП один из штабистов лидера "Батькивщины".

Хотя в публичных выступлениях Тимошенко уверяла, что у нее нет "плана Б", но при этом постоянно намекала на возможность массовых протестов "в случае фальсификаций".

Также сообщается, что в случае проигрыша на президентских выборах Тимошенко поведет "Батькивщину" на парламентские, и будет бороться за самую большую фракцию и кресло премьера.

"Другим запасным вариантом для ЮВТ может стать поиск союзников в следующем парламенте для ограничения полномочий президента, о которых уже более двух лет говорят лидеры НФ Арсений Яценюк и Арсен Аваков", - говорится в статье.

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