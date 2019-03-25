Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тимошенко не признает проигрыш и будет оспаривать выборы

Понедельник, 25 марта 2019, 09:01

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в случае проигрыша на выборах 31 марта или 21 апреля будет оспаривать результаты голосования.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Я. Ты. Он. Она. Какой "План Б" у Порошенко, Тимошенко и Зеленского".

"Сегодня Тимошенко свято верит в собственную победу и, скорее всего, проигрыш не признает. Вылетит Она в первом или во втором туре – Юлия Владимировна все равно будет оспаривать результаты и убеждать избирателей, что стала жертвой фальсификаций", - говорится в статье.

Отмечается, что последние несколько недель Тимошенко ведет медийную подготовку к такому шагу, в том числе с помощью главы МВД Арсена Авакова.

"Юля не верит, что Порошенко может честно выиграть. Это невозможно без скупки, каруселей и фальсификации... И в рейтинг Зеленского Тимошенко также не верит. Она считает его надутой пустышкой. Поэтому она видит себя во втором туре и верит, что может выиграть", - пояснил УП один из штабистов лидера "Батькивщины".

Хотя в публичных выступлениях Тимошенко уверяла, что у нее нет "плана Б", но при этом постоянно намекала на возможность массовых протестов "в случае фальсификаций".

Также сообщается, что в случае проигрыша на президентских выборах Тимошенко поведет "Батькивщину" на парламентские, и будет бороться за самую большую фракцию и кресло премьера.

"Другим запасным вариантом для ЮВТ может стать поиск союзников в следующем парламенте для ограничения полномочий президента, о которых уже более двух лет говорят лидеры НФ Арсений Яценюк и Арсен Аваков", - говорится в статье.

Читайте также: Что нужно знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры 

Что надо знать избирателю о Юлии Тимошенко

Украинская правда
Темы: Тимошенковыборы президента 2019Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
Тимошенко
Украина и ее "если бы"
Успеть до контрнаступления. Усиление Ермака, ротация в Кабмине, обиды депутатов
Лидер "Батькивщины" Тимошенко начало нового года встретила в Дубае - УП
Последние новости
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
Все новости...
Реклама: