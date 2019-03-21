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Тимошенко не раз встречалась с Аваковым перед выборами - "Схемы"

Четверг, 21 марта 2019, 22:23
Тимошенко не раз встречалась с Аваковым перед выборами - Схемы

Кандидат в президенты и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко неоднократно посещала министерство внутренних дел и встречалась с его председателем Арсеном Аваковым перед выборами.

Об этом сообщается в расследовании "Схем".

"Так, в субботу 16 марта этого года - в день акции, организованной "Национальным корпусом" и "Национальным дружинами" - "Схемы" зафиксировали, как "Мерседес" и автомобиль сопровождения Тимошенко, заехали на территорию МВД без всякой проверки. В то время как других при въезде - проверяли с собаками", - рассказывают журналисты.

 

Тимошенко находилась в здании МВД около часа. Журналисты заметили, как машины лидера "Батькивщины" в таком же составе выехали с территории ведомства. На переднем сиденье съемочная группа заметила саму Юлию Тимошенко.

По ее словам в комментарии журналистам, она объяснила, что эти встречи "посвящены только честным выборам".

 

"Действующий президент думает, что он может купить выборы - не получится. Выборы он не купит", - сказала Тимошенко.

На уточнение, как ее частные разговоры с Аваковым помогут честным выборам, кандидат ответила: "Я подала два заявления на имя Арсена Авакова о совершении преступления. И каждый раз я общалась на эту тему, чтобы передать эти заявления, передать доказательства".

В то же время, публично заявления о преступлении лидер "Батькивщины" передавала в МВД в феврале, напоминают журналисты.

Также Тимошенко уклонилась от ответа о судьбе Авакова в случае его победы.

"Мы суеверные все, да? Мы верим в то, что любые переговоры надо вести только после победы. И вообще мне кажется, что в правильной нравственной политике не нужны какие-то договоренности, какие-то кулуарные вещи. Надо просто знать, что каждый делает свои дела, и я сегодня благодарю министру внутренних дел", - ответила Тимошенко.

Сам Аваков сказал журналистам, что как министр он "общается почти со всеми кандидатами".

"Юлия Тимошенко как кандидат в президенты в последние месяцы неоднократно посещала МВД. Она подавала заявления о нарушениях, давала показания по делам, принимала участие в следственных действиях, обращалась о предоставлении личной охраны и тому подобное. В том числе она встречалась с министром внутренних дел", - отметил Аваков.

В свою очередь, вопрос о сохранении своей должности он считает выходящим за пределы компетенции президента.

"Какие там будут фамилии - будет решать новая коалиция. Относительно высказываний Тимошенко, то она только поддержала позицию МВД по обеспечению законности выборов и недопущения фальсификаций, и это абсолютно адекватная реакция кандидата, стремящегося получить честную и легитимную победу", - заявил министр внутренних дел.

В то же время журналисты отмечают, что внутренние противоречия между СБУ и Генпрокуратурой с МВД и Нацполицией все чаще заметны внешне.

"Причина этому - политика. Поэтому и обострение перед выборами - прогнозируемое. Служба безопасности и Генеральная прокуратура - это вертикаль главы государства, креатуры президента Петра Порошенко, которые играют на его стороне. По другую сторону - МВД и подчиненная ему Нацполиция. Партнер Порошенко по коалиции Арсен Аваков, похоже, уже давно играет свою игру, самостоятельную от президента. И на этих выборах он как политик, очевидно, сделал ставку не на него - а на других лидеров президентской гонки", - заявляют журналисты.

Читайте также: Призрак Авакова, или #КомандаПорошенко и честные выборы

Напомним:

  • Юлия Тимошенко комментируя будущее главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова в случае ее президентства, заявила, что первоочередная задача президента "это не девочек менять".
  • Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе. По словам министра, "это не политика и не избирательная кампания - это бл*дство".
  • В полиции отметили участникам избирательной гонки, что работают вне политики.
  • По состоянию на 24 февраля правоохранители зарегистрировали 1871 обращение о нарушениях, касающиеся избирательной кампании, возбуждено 89 уголовных производств.
  • Штабы кандидатов в президенты лидеры "Батькивщины" Юлии Тимошенко и действующего президента Петра Порошенко обвиняют друг друга в подкупе избирателей.
  • Тимошенко считает главу Министерства внутренних дел Арсена Аваковалучшим борцом с фальсификацией выборов.
  • Выборы президента пройдут в воскресенье, 31 марта.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТимошенкоАваковвыборы президента 2019
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