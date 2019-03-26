Тимошенко допускает объединение с Гриценко

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Вторник, 26 марта 2019, 01:12

Кандидат в президенты Украины, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что "было бы прекрасно быть с Анатолием Гриценко в одной демократической команде после политических гонок".

Об этом она сказала в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Я думаю, что Анатолий Гриценко - это серьезный политик, достаточно умный человек. И может быть по-разному: мы можем после всех политических гонок с ними быть или вместе, в одной демократической команде (это было бы прекрасно), или мы можем быть оппонентами.

Но и в первом, и во втором случае это будет цивилизованное европейское сотрудничество или цивилизованная европейская конкуренция", - заявила Тимошенко.

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Напомним:

  • Выборы президента состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов
  • 16 марта кандидат в президенты на предстоящих выборах 2019 года, внефракционный нардеп и лидер партии "Основа" Сергей Тарута заявил об объединении с командой кандидата в президенты Юлии Тимошенко.
  • По словам Таруты, его фамилия останется в бюллетене, но его команда будет работать на победу Тимошенко.
  • Договоренности между кандидатами были инициированы Тарутой и закреплены в меморандуме о сотрудничестве.

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Темы: Тимошенко Гриценко


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