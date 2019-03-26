ЕС предложил Украине помощь в подготовке закона о незаконном обогащении
Вторник, 26 марта 2019, 10:50
Глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Европейский Союз предложил комитету Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности экспертную помощь для подготовки законопроектов о незаконном обогащении.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Мы предложили комитету Верховной Рады своих экспертов, чтобы соответствующий законопроект был подготовлен и решение было найдено", - сказал он.
Посол также выразил надежду на то, что сотрудничество с ЕС по линии макрофинансовой помощи не пострадает.
Читайте также: Закрытие 65 дел НАБУ и потеря транша МВФ: последствия решения Конституционного суда
Больше о Конституционном суде читайте также: Кто пытается установить контроль над Конституцией
Напомним:
- Председатель парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин заявил, что получил письмо от послов США и ЕС, а также от представительства МВФ с просьбой отложить рассмотрение всех законопроектов о незаконном обогащении.
- 13 марта народный депутат Мустафа Найем заявил, что парламентский комитет по вопросам обеспечения правоохранительных органов отказался рассматривать законопроекты о восстановлении ответственности за незаконное обогащение.
- Ранее в Верховной Раде было зарегистрировано 6 законопроектов о введении наказания для чиновников за незаконное обогащение. Позже Юлия Тимошенко свой законопроект отозвала.
- 26 февраля Конституционный судпризнал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
- Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
- Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году.
- Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
- НАБУ расследует 50 уголовных производств по статье 368-2. Самое тяжкое предусмотренное наказание – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
- Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику.