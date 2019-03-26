ЕС предложил Украине помощь в подготовке закона о незаконном обогащении

Глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Европейский Союз предложил комитету Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности экспертную помощь для подготовки законопроектов о незаконном обогащении.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы предложили комитету Верховной Рады своих экспертов, чтобы соответствующий законопроект был подготовлен и решение было найдено", - сказал он.

Посол также выразил надежду на то, что сотрудничество с ЕС по линии макрофинансовой помощи не пострадает.

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Напомним: