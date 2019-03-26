Руководителю "РИА Новости-Украина" продлили арест до конца весны

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Вторник, 26 марта 2019, 16:17

Подольский райсуд Киева продлил руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 мая.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что вместе с тем коллегия судей отказала защите в удовлетворении ходатайства о возвращении обвинительного акта прокурорам.

"Ходатайство защиты... о возвращении обвинительного акта... отклонить... избрать меру пресечения в виде содержания под стражей до 24.05", - говорится в постановлении суда.

В связи с вынесением такого постановления защита заявила об отводе коллегии судей, мотивируя свое ходатайство предвзятостью судей.

В настоящее время суд удалился в совещательную комнату для решения вопроса о заявленном защитой отводе.

Напомним:

  • В мае 2018 года Вышинского задержали и объявили емуподозрение в государственной измене.
  • Следствие считает, что сайт "РИА Новости-Украина" публиковал призывы, которые могли причинить ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.
  • 17 мая Херсонский городской суд арестовалВышинского.
  • В июне 2018 года Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданстваи обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой. Но теперь он опровергает, что просил об обмене.

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Темы: Вышинский СМИ дело о госизмене
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