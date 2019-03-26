Руководителю "РИА Новости-Украина" продлили арест до конца весны

Подольский райсуд Киева продлил руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 мая.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что вместе с тем коллегия судей отказала защите в удовлетворении ходатайства о возвращении обвинительного акта прокурорам.



"Ходатайство защиты... о возвращении обвинительного акта... отклонить... избрать меру пресечения в виде содержания под стражей до 24.05", - говорится в постановлении суда.



В связи с вынесением такого постановления защита заявила об отводе коллегии судей, мотивируя свое ходатайство предвзятостью судей.

В настоящее время суд удалился в совещательную комнату для решения вопроса о заявленном защитой отводе.

Напомним: