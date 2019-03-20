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Вышинский заявил, что не просил Путина об обмене

Среда, 20 марта 2019, 12:43

Обвиняемый в государственной измене руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский утверждает, что не писал заявления на имя президента России Владимира Путина с просьбой обменять его на одного из украинских политзаключенных.

Об этом он заявил в комментарии журналистам в Кассационном уголовном суде Верховного суда 20 марта, сообщает "Укринформ".

"Я не подавал никаких бумаг ни на какие имена, никакие заявления не подписывал", - сказал он, отвечая на вопрос, написал ли он соответствующее заявление на имя Путина.

По словам Вышинского, вопрос обмена для него не важен.

"И если честно – этот вопрос меня мало интересует, меня интересует справедливость в том, что происходит со мной, а не обмен. Для меня не свобода важна, а именно справедливость", – заявил он.

Отвечая на вопрос журналиста, почему он взял российское гражданство, Вышинский отметил:

"Моя жена – гражданка Российской Федерации, она живет в Москве, и я хотел бы иметь возможность жить рядом с ней по закону этой страны, где она живет. Кроме этого, других секретных мотивов у меня не было".

В среду коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда передала на рассмотрение Объединенной палаты Кассационного суда ВС ходатайство защиты Вышинского на незаконность задержания.

Уполномоченный по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова, которая специально прилетела в Киев на это заседание, выразила удовлетворение указанным решением судей.

"Рассмотрение Объединенной коллегией всегда поднимает градус объективности и справедливости. Поэтому мне кажется, что сегодняшний результат – это действительно правильный, хороший (результат), что заслуживает положительной оценки", – цитирует Москалькова "Интерфакс-Украина".

В мае 2018 года Вышинского задержали и объявили ему подозрение в государственной измене.

Напомним:

  • В мае 2018 года Вышинского задержали и объявили ему подозрение в государственной измене.
  • Следствие считает, что информация на сайте "РИА Новости-Украина" содержала призывы, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.
  • 17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского.
  • В июне на заседании суда Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой.
  • В Министерстве иностранных дел России пообещали помочь Вышинскому, но не объяснили как.

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Темы: ВышинскийПутин
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