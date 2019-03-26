СМИ узнали, кому объявили подозрение за миллионные пожертвования "Батькивщине"

Подозрение за анонимное финансирование партии "Батькивщина" объявили киевлянке Анастасии Гребенюк, мать которой работает в "ПриватБанке".

Об этом сообщает Bihus.info со ссылкой на собственные источники.

"Вероятнее всего, что ее матерью является Екатерина Яровая, которая, в свою очередь, руководит отделением "ПриватБанка" в поселке Саврань Одесской области", – отмечают журналисты.

Саврань фигурирует в их расследовании как одна и лидеров по взносам на счет "Батькивщины".

На Фейсбук-странице подозреваемой Гребенюк есть общие фото с другими фигурантами расследования журналистов, в частности с Владиславом Коречным.

Последний в 2018-м якобы отдал "Батькивщине" более миллиона гривен, но до этого искал работу охранником в Киеве.

В друзьях у Гребенюк есть и тетя Коречного – Наталья Зубарь, которая несмотря на то, что работает кассиршей супермаркета, по документам перечислила "Батькивщине" почти 1,5 миллиона гривен.

Зубарь фигурирует в расследовании журналистов не только в качестве "вкладодателя", но и как бенефициар ряда частных компаний, которые выводят на одного из фигурантов так называемого "газового дела" нардепа-беглеца Александра Онищенко.

"Гребенюк подозревают в нарушении порядка финансирования политической партии. Сейчас силовики решают вопрос об объявлении подозрения и Екатерине Яровой", – добавляют журналисты.

Напомним: