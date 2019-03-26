СМИ узнали, кому объявили подозрение за миллионные пожертвования "Батькивщине"
Подозрение за анонимное финансирование партии "Батькивщина" объявили киевлянке Анастасии Гребенюк, мать которой работает в "ПриватБанке".
Об этом сообщает Bihus.info со ссылкой на собственные источники.
"Вероятнее всего, что ее матерью является Екатерина Яровая, которая, в свою очередь, руководит отделением "ПриватБанка" в поселке Саврань Одесской области", – отмечают журналисты.
Саврань фигурирует в их расследовании как одна и лидеров по взносам на счет "Батькивщины".
На Фейсбук-странице подозреваемой Гребенюк есть общие фото с другими фигурантами расследования журналистов, в частности с Владиславом Коречным.
Последний в 2018-м якобы отдал "Батькивщине" более миллиона гривен, но до этого искал работу охранником в Киеве.
В друзьях у Гребенюк есть и тетя Коречного – Наталья Зубарь, которая несмотря на то, что работает кассиршей супермаркета, по документам перечислила "Батькивщине" почти 1,5 миллиона гривен.
Зубарь фигурирует в расследовании журналистов не только в качестве "вкладодателя", но и как бенефициар ряда частных компаний, которые выводят на одного из фигурантов так называемого "газового дела" нардепа-беглеца Александра Онищенко.
"Гребенюк подозревают в нарушении порядка финансирования политической партии. Сейчас силовики решают вопрос об объявлении подозрения и Екатерине Яровой", – добавляют журналисты.
Напомним:
- 25 марта прокуратура и СБУ сообщили о подозрении женщине, которая анонимно внесла на счета партии "Батькивщина" более 2,2 миллиона гривен.
- Ранее журналисты выяснили, что миллионы гривен на деятельность "Батькивщины" якобы жертвуют простые граждане Украины, а некоторые даже не догадываются об этом.
- Кроме того, в системе финансирования партии фигурируют люди из так называемого "газового дела" нардепа-беглеца Александра Онищенко.
- Полиция начала расследование о возможных манипуляции с денежными взносами в пользу "Батькивщины".
- Сама Тимошенко заявила, что предприниматели финансируют партию через других лиц, чтобы избежать преследования.
- Нардеп Александр Онищенко, по версии следствия, с сообщниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний за "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.