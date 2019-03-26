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Миллионные пожертвования "Батькивщине": подозреваемую отпустили под обязательство

Вторник, 26 марта 2019, 17:06

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства подозреваемой в незаконном финансировании партии "Батькивщина".

Как сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, суд удовлетворил ходатайство прокуроров.

"Мера пресечения избрана сроком на 2 месяца. При этом суд возложил на нее обязанности прибывать по вызову следователя и прокурора, не отлучаться из населенного пункта, где она проживает (Киев), сообщать об изменении места жительства", - сказала Максимец.

Она пояснила, что санкция инкриминируемой статьи (ч. 4 ст. 159-1 Уголовного кодекса) не позволяет просить для подозреваемой взятия под стражу.

"Но если она будет нарушать обязанности, к ней могут применить более строгую меру пресечения. И это было ей разъяснено в решении суда", - добавила Максимец.

Напомним:

  • 25 марта прокуратура и СБУ сообщили о подозрении женщине, которая анонимно внесла на счета партии "Батькивщина" более 2,2 миллиона гривен.
  • Издание Bihus.info узнало, что подозрение за анонимное финансирование партии "Батькивщина" объявили киевлянке Анастасии Гребенюк, мать которой работает в "ПриватБанке".
  • Ранее журналисты выяснили, что миллионы гривен на деятельность "Батькивщины" якобы жертвуют простые граждане Украины, а некоторые даже не догадываются об этом.
  • Полиция начала расследование о возможных манипуляциях с денежными взносами в пользу "Батькивщины".
  • Сама Тимошенко заявила, что предприниматели финансируют партию через других лиц, чтобы избежать преследования.

Валентина Романенко, УП
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