Миллионные пожертвования "Батькивщине": подозреваемую отпустили под обязательство

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства подозреваемой в незаконном финансировании партии "Батькивщина".

Как сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, суд удовлетворил ходатайство прокуроров.

"Мера пресечения избрана сроком на 2 месяца. При этом суд возложил на нее обязанности прибывать по вызову следователя и прокурора, не отлучаться из населенного пункта, где она проживает (Киев), сообщать об изменении места жительства", - сказала Максимец.

Она пояснила, что санкция инкриминируемой статьи (ч. 4 ст. 159-1 Уголовного кодекса) не позволяет просить для подозреваемой взятия под стражу.

"Но если она будет нарушать обязанности, к ней могут применить более строгую меру пресечения. И это было ей разъяснено в решении суда", - добавила Максимец.

Напомним: