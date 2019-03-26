Миллионные пожертвования "Батькивщине": подозреваемую отпустили под обязательство
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства подозреваемой в незаконном финансировании партии "Батькивщина".
Как сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, суд удовлетворил ходатайство прокуроров.
"Мера пресечения избрана сроком на 2 месяца. При этом суд возложил на нее обязанности прибывать по вызову следователя и прокурора, не отлучаться из населенного пункта, где она проживает (Киев), сообщать об изменении места жительства", - сказала Максимец.
Она пояснила, что санкция инкриминируемой статьи (ч. 4 ст. 159-1 Уголовного кодекса) не позволяет просить для подозреваемой взятия под стражу.
"Но если она будет нарушать обязанности, к ней могут применить более строгую меру пресечения. И это было ей разъяснено в решении суда", - добавила Максимец.
Напомним:
- 25 марта прокуратура и СБУ сообщили о подозрении женщине, которая анонимно внесла на счета партии "Батькивщина" более 2,2 миллиона гривен.
- Издание Bihus.info узнало, что подозрение за анонимное финансирование партии "Батькивщина" объявили киевлянке Анастасии Гребенюк, мать которой работает в "ПриватБанке".
- Ранее журналисты выяснили, что миллионы гривен на деятельность "Батькивщины" якобы жертвуют простые граждане Украины, а некоторые даже не догадываются об этом.
- Полиция начала расследование о возможных манипуляциях с денежными взносами в пользу "Батькивщины".
- Сама Тимошенко заявила, что предприниматели финансируют партию через других лиц, чтобы избежать преследования.
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