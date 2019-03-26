Минюст США обещает опубликовать детали расследования Мюллера "в ближайшие недели"
Вторник, 26 марта 2019, 22:00
Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует опубликовать для широкого круга версию расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 через несколько недель, а не месяцев.
Об этом сообщает Reuters.
Барр уже опубликовал собственный вывод основных тезисов доклада. Однако он сказал, что требует больше времени для рассмотрения отчета, чтобы определить, в каком объеме его можно будет обнародовать. Это он собирается сделать в ближайшие недели.
Также Барр сказал, что не собирается отправлять копию расследования Мюллера Белому дому.
Напомним:
- Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Дональда Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.
- В ноябре адвокаты Белого дома предоставили Мюллеру письменные ответы Трампа на вопросы о вмешательстве РФ в выборы 2016 года. Трамп заявил что ответы на вопросы Мюллера давал лично.
- Позже адвокаты Трампа заявили, что президент США больше не будет отвечать на дополнительные вопросы в процессе расследования о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.
- The New York Times, ссылаясь на информацию из документов, представленных в Конгресс США и данные суда и обвинения, связанные с расследованием возможного вмешательства иностранцев в выборы, посчитала, что во время президентской кампании 2016 года и после выборов Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями РФ и WikiLeaks или их посредниками не менее 100 раз.
- Трамп призвал опубликовать доклад относительно расследования вмешательства РФ в американские выборы.
- Согласно итогам расследования, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года.
Мария Думанская, УП