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Минюст США обещает опубликовать детали расследования Мюллера "в ближайшие недели"

Вторник, 26 марта 2019, 22:00

Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует опубликовать для широкого круга версию расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 через несколько недель, а не месяцев.

Об этом сообщает Reuters.

Барр уже опубликовал собственный вывод основных тезисов доклада. Однако он сказал, что требует больше времени для рассмотрения отчета, чтобы определить, в каком объеме его можно будет обнародовать. Это он собирается сделать в ближайшие недели.

Также Барр сказал, что не собирается отправлять копию расследования Мюллера Белому дому.

Напомним:

  • Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Дональда Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.
  • В ноябре адвокаты Белого дома предоставили Мюллеру письменные ответы Трампа на вопросы о вмешательстве РФ в выборы 2016 года. Трамп заявил что ответы на вопросы Мюллера давал лично.
  • Позже адвокаты Трампа заявили, что президент США больше не будет отвечать на дополнительные вопросы в процессе расследования о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.
  • The New York Times, ссылаясь на информацию из документов, представленных в Конгресс США и данные суда и обвинения, связанные с расследованием возможного вмешательства иностранцев в выборы, посчитала, что во время президентской кампании 2016 года и после выборов Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями РФ и WikiLeaks или их посредниками не менее 100 раз.
  • Трамп призвал опубликовать доклад относительно расследования вмешательства РФ в американские выборы.
  • Согласно итогам расследования, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года.

Мария Думанская, УП
Темы: СШАТрампРосcиявиборыМинюст
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