Минюст США обещает опубликовать детали расследования Мюллера "в ближайшие недели"

Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует опубликовать для широкого круга версию расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 через несколько недель, а не месяцев.

Об этом сообщает Reuters.

Барр уже опубликовал собственный вывод основных тезисов доклада. Однако он сказал, что требует больше времени для рассмотрения отчета, чтобы определить, в каком объеме его можно будет обнародовать. Это он собирается сделать в ближайшие недели.

Также Барр сказал, что не собирается отправлять копию расследования Мюллера Белому дому.

Напомним: