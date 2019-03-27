Решение Трампа по Голанским высотам: Сирия инициирует заседание СБ ООН

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Среда, 27 марта 2019, 03:53

Делегация Сирии в ООН обратилась с официальным запросом в Совет Безопасности о созыве внеочередного заседания, чтобы рассмотреть признание Соединенными Штатами суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на официальное письмо, с которым ознакомилось агентство.

"Сирия во вторник обратилась в Совбез ООН с просьбой провести срочное заседание по поводу решения США по Голанским высотам", - говорится в сообщении.

"Пять европейских стран с местами в Совбезе ООН ранее осудили решение Трампа и выразили обеспокоенность, что такие действия США будут иметь широкие последствия на Ближнем Востоке.

Двое из ближайших союзников Вашингтона - Великобритания и Франция - присоединились к Бельгии, ФРГ и Польши в заявлении, что европейская позиция не изменилась, и Голан остается оккупированной Израилем территорией Сирии, в соответствии с резолюцией ООН.

Напомним:

  • 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией Голанских высот.
  • 21 марта президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Соединенным Штатам следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
  • В ЕС заявили, что продолжают считать эту территорию оккупированной.
  • В России выступили против признания США Голанских высот. По мнению главы российского МИД, такая политика противоречит международному праву и "усугубляет положение на всем Ближнем Востоке". Кроме того, РФ обвинила США в двойных стандартах касательно признания Голанских высот и непризнания аннексии Крыма.
  • В ответ, глава Госдепартамента Майкл Помпео заявил, что намерения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами в то время, как за аннексию Крыма введены санкции против России, не является политикой двойных стандартов.
  • Организация Объединенных Наций продолжит политику непризнания суверенитета Израиля над Голанскими высотами несмотря на политическую декларацию, которую подписал Трамп.
  • Голанские высоты, в прошлом часть Сирии, были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. Аннексия Голанских высот не признана ни мировым сообществом, ни Советом Безопасности ООН.

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Темы: Сирия Израиль ООН США


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