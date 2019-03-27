Решение Трампа по Голанским высотам: Сирия инициирует заседание СБ ООН

Делегация Сирии в ООН обратилась с официальным запросом в Совет Безопасности о созыве внеочередного заседания, чтобы рассмотреть признание Соединенными Штатами суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на официальное письмо, с которым ознакомилось агентство.

"Сирия во вторник обратилась в Совбез ООН с просьбой провести срочное заседание по поводу решения США по Голанским высотам", - говорится в сообщении.

"Пять европейских стран с местами в Совбезе ООН ранее осудили решение Трампа и выразили обеспокоенность, что такие действия США будут иметь широкие последствия на Ближнем Востоке.

Двое из ближайших союзников Вашингтона - Великобритания и Франция - присоединились к Бельгии, ФРГ и Польши в заявлении, что европейская позиция не изменилась, и Голан остается оккупированной Израилем территорией Сирии, в соответствии с резолюцией ООН.

Напомним: