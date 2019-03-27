Решение Трампа по Голанским высотам: Сирия инициирует заседание СБ ООН
Делегация Сирии в ООН обратилась с официальным запросом в Совет Безопасности о созыве внеочередного заседания, чтобы рассмотреть признание Соединенными Штатами суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на официальное письмо, с которым ознакомилось агентство.
"Сирия во вторник обратилась в Совбез ООН с просьбой провести срочное заседание по поводу решения США по Голанским высотам", - говорится в сообщении.
"Пять европейских стран с местами в Совбезе ООН ранее осудили решение Трампа и выразили обеспокоенность, что такие действия США будут иметь широкие последствия на Ближнем Востоке.
Двое из ближайших союзников Вашингтона - Великобритания и Франция - присоединились к Бельгии, ФРГ и Польши в заявлении, что европейская позиция не изменилась, и Голан остается оккупированной Израилем территорией Сирии, в соответствии с резолюцией ООН.
Напомним:
- 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией Голанских высот.
- 21 марта президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Соединенным Штатам следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
- В ЕС заявили, что продолжают считать эту территорию оккупированной.
- В России выступили против признания США Голанских высот. По мнению главы российского МИД, такая политика противоречит международному праву и "усугубляет положение на всем Ближнем Востоке". Кроме того, РФ обвинила США в двойных стандартах касательно признания Голанских высот и непризнания аннексии Крыма.
- В ответ, глава Госдепартамента Майкл Помпео заявил, что намерения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами в то время, как за аннексию Крыма введены санкции против России, не является политикой двойных стандартов.
- Организация Объединенных Наций продолжит политику непризнания суверенитета Израиля над Голанскими высотами несмотря на политическую декларацию, которую подписал Трамп.
- Голанские высоты, в прошлом часть Сирии, были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. Аннексия Голанских высот не признана ни мировым сообществом, ни Советом Безопасности ООН.
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