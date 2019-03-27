Геращенко осудила Гриценко за сексизм к Тимошенко: комплекс поручика Ржевского
Вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что осуждает сексизм кандидата в президенты Анатолия Гриценко, который в ответ на заявление другого кандидата на пост главы государства Юлии Тимошенко о возможном объединении, сказал, что у нее авитаминоз и гормоны.
Об этом она написала в Facebook.
"Небрежная, через губу, реплика кандидата Гриценко о ЮВТ (Юлии Владимировне Тимошенко - ред.), что у нее весенний авитаминоз и гормоны - это обычное хамство, пещерный сексизм и комплекс поручика Ржевского. Яркое свидетельство, какого толка моральные качества этого честного полковника", - написала вице-спикер.
По ее словам, молчание женщин-политиков из штаба Гриценко в этой ситуации ее удивляет, и именно они должны были публично это осудить.
Также Геращенко заявила, что ее удивляет молчание украинских журналистов, потому что в США и ЕС после подобного заявления кандидата о своей оппонентке - "его бы просто разорвали СМИ"
По ее словам, в Украине настоящих борчинь с сексизмом и гендерным неравенством немного, потому что другие "скрываются в своих политических норах".
При этом она отметила, что самой Тимошенко не стоит удивляться высказываниям Гриценко, поскольку она тоже не осудила подобные действия своего однопартийца Сергея Власенко.
"Отвратительно, что в украинской политике есть один настоящий полковник - это Сергей Кривонос, один Главнокомандующий - Порошенко. Другие - чистые Ржевские", - сказала Геращенко.
Она подчеркнула, что осуждает сексизм Гриценко по отношению к Тимошенко.
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Что надо знать избирателю о Юлии Тимошенко
Что надо знать избирателю об Анатолии Гриценко
Напомним:
- Ранее Тимошенко заявила, что "было бы прекрасно быть с Анатолием Гриценко в одной демократической команде после политических гонок". Также она допустила, что они могут быть оппонентами.
- В свою очередь кандидат в президенты Анатолий Гриценко ответил, что заголовки новостей о том, что "Тимошенко допускает объединение с Гриценко" вызывает удивление.
- "Весна пришла - сезонный авитаминоз? Или гормоны закипели? Почему они засуетились? ", - сказал он.
- Выборы президента состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов.