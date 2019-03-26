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Гриценко о предложение Тимошенко: Сезонный авитаминоз

Вторник, 26 марта 2019, 11:53
Гриценко о предложение Тимошенко: Сезонный авитаминоз

Кандидат в президенты Украины, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко ответил на слова лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко о "единой демократической команде после политических гонок".

Свою реакцию Гриценко опубликовал 26 марта в Twitter.

"Заголовки новостей: "Тимошенко допускает объединение с Гриценко" До этого: "Бойко допускает объединение с Тимошенко"... Весна пришла - сезонный авитаминоз? Или гормоны закипели? Почему они засуетились?", - написал он.

Ранее Тимошенко заявила, что "было бы прекрасно быть с Анатолием Гриценко в одной демократической команде после политических гонок". Также она допустила, что они могут быть оппонентами.

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Что надо знать избирателю о Юлии Тимошенко

Что надо знать избирателю об Анатолии Гриценко

Напомним:

  • 22 марта кандидат в президенты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что не исключает коалиции с другими партиями, в том числе с "Батькивщиной" Юлии Тимошенко.
  • В "Батькивщине" ответили, что создание в Верховной Раде коалиции с пророссийскими силами невозможно.
  • 1 марта в пользу Анатолия Гриценко отказался от участия в выборах президента мэр Львова Андрей Садовый.
  • 23 марта Гриценко заявил, что в случае его победы на выборах 2019 года премьер-министром Украины станет Андрей Садовый.
  • 16 марта кандидат в президенты на предстоящих выборах 2019 года, внефракционный нардеп и лидер партии "Основа" Сергей Тарута заявил об объединении с командой кандидата в президенты Юлии Тимошенко.
  • Выборы президента состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов

Украинская правда
Темы: ГриценкоТимошенковиборывыборы президента 2019
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