Гриценко о предложение Тимошенко: Сезонный авитаминоз

Кандидат в президенты Украины, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко ответил на слова лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко о "единой демократической команде после политических гонок".

Свою реакцию Гриценко опубликовал 26 марта в Twitter.

"Заголовки новостей: "Тимошенко допускает объединение с Гриценко" До этого: "Бойко допускает объединение с Тимошенко"... Весна пришла - сезонный авитаминоз? Или гормоны закипели? Почему они засуетились?", - написал он.

Ранее Тимошенко заявила, что "было бы прекрасно быть с Анатолием Гриценко в одной демократической команде после политических гонок". Также она допустила, что они могут быть оппонентами.

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Что надо знать избирателю о Юлии Тимошенко

Что надо знать избирателю об Анатолии Гриценко

Напомним: