Проукраинского кандидата сняли с выборов генсека Совета Европы

Литовского депутата Андрюса Кубилюса исключили из перечня кандидатов на пост генсека Совета Европы.

Об этом стало известно корреспонденту "Европейской правды".

В среду Комитет министров принял формальное решение и направил в ПАСЕ две кандидатуры: хорватку Марию Пейчинович-Бурич и бельгийца Дидье Рейндерса.

Бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса и гречанку Дору Бакояннис исключили из перечня кандидатов. Договоренность об этом была достигнута между государствами-членами Совета Европы, подтверждают источники "Европейской правды".

Литовские медиа со ссылкой на свои источники подтверждают данные, Кубилюс выбыл из этой гонок.

Данные о выборе только двух подтвердил в Twitter также представитель СЕ Даниэл Хольтген:

"Комитет министров Совета Европы представил на рассмотрение Парламентской ассамблеи две кандидатуры на пост генерального секретаря Совета Европы, которого должны избрать в июне: Марию Пейчинович-Бурич и Дидье Рейндерса".

