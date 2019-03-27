Проукраинского кандидата сняли с выборов генсека Совета Европы

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Среда, 27 марта 2019, 14:27

Литовского депутата Андрюса Кубилюса исключили из перечня кандидатов на пост генсека Совета Европы.

Об этом стало известно корреспонденту "Европейской правды".

В среду Комитет министров принял формальное решение и направил в ПАСЕ две кандидатуры: хорватку Марию Пейчинович-Бурич и бельгийца Дидье Рейндерса.

Бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса и гречанку Дору Бакояннис исключили из перечня кандидатов. Договоренность об этом была достигнута между государствами-членами Совета Европы, подтверждают источники "Европейской правды".

Литовские медиа со ссылкой на свои источники подтверждают данные, Кубилюс выбыл из этой гонок.

Данные о выборе только двух подтвердил в Twitter также представитель СЕ Даниэл Хольтген:

"Комитет министров Совета Европы представил на рассмотрение Парламентской ассамблеи две кандидатуры на пост генерального секретаря Совета Европы, которого должны избрать в июне: Марию Пейчинович-Бурич и Дидье Рейндерса".

11 января стало известно, что на пост генерального секретаря СЕ на замену действующему генсеку Турбьёрну Ягланду будут претендовать 4 кандидата. Это представители Бельгии, Литвы, Греции и Хорватии.

Тогда же было обнародовано заявление заместителя главы МИД Сергея Кислицы, из которого следовало, что украинское правительство поддерживает на выборах главу МИД и вице-премьера Хорватии Марию Пейчинович-Бурич. Однако заместитель министра подчеркнул также, что окончательный выбор не сделан и будет зависеть от позиции претендентов на эту должность.

Вместе с тем, большинство членов украинской делегации в ПАСЕ поддерживали кандидатуру Андрюса Кубилюса.

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Темы: Европа


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