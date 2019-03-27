В политсиле Медведчука обвинения Луценко назвали "маразмом последней стадии"

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Среда, 27 марта 2019, 16:19

В "Оппозиционные платформе - За жизнь" заявили, что обвинения в незаконном пересечении границы кандидатом в президенты Юрием Бойко и председателем политсовета платформы Виктором Медведчуком - это политическое преследование и "маразм последней стадии".

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

Отмечается, что "политическое преследование" Бойко и Медведчука якобы является местью за то, что они "отстаивают интересы украинцев", которые стали "заложниками антинародной политики... по указанию Вашингтона и МВФ".

В "Оппозиционные платформе" утверждают, что переговоры Бойко и Медведчука в Москве нацелены на защиту экономических интересов Украины и ее граждан, что "полностью соответствует статье 17 Конституции Украины".

"Разыгранные на заседании Кабмина представление нельзя охарактеризовать иначе как циничную манипуляцию, а слова генерального прокурора, который не имеет юридического образования, является безответственным заявлением политикана, а не должностного лица", - говорится в заявлении.

В политсиле утверждают, что говорить о незаконном пересечении границы нельзя, поскольку все необходимые таможенные и пограничные процедуры были соблюдены как при вылете из Украины, так и при возвращении.

"Сообщаем премьер-министру Украины Гройсмана, министру внутренних дел Авакову и генеральному прокурору без юридического образования Луценко, а также режиссеру-постановщику этого предвыборного представления, еще 22.11.2016 Госавиаслужба Украины дала ответ по поводу прямых перелетов в Российскую Федерацию Виктора Медведчука" , - говорится в сообщении.

Со ссылкой на данные Госавиаслужбы отмечается, что воздушное судно с бортовым номером P-4 GEM имеет не российскую регистрацию, а регистрацию Арубы (Нидерланды).

"Ограничений по выполнению полетов иностранными воздушными судами не российской регистрации с территории Украины нет, при условии выполнения процедур, описанных в правилах предоставления эксплуатантам разрешений на вылет из аэропортов Украины и прилет в аэропорты Украины", - отметили в пресс-службе "Оппозиционного платформы".

В политсиле выразили уверенность, что попытки ГПУ обвинить Бойко и Медведчука "потерпят сокрушительное фиаско".

Также добавили, что попытка нынешней власти построить новый "железный занавес" обречена на провал.

Напомним:

  • Ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что 27 марта будет зарегистрировано уголовное производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом в Россию кандидата в президенты Юрия Бойко и кума президента РФ Виктора Медведчука.
  • Луценко подчеркнул, что в связи с этим вопрос имеется не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что перелет Бойко в Москву произошел с нарушением закона, поскольку в Украине запрещено прямое авиасообщение с РФ.
  • Премьер Владимир Гройсман дал поручение Госавиаслужбы, ГПСУ и другим компетентным органам проверить, было ли допущено нарушение закона и кто позволил перелет кандидата в президенты, депутат Юрий Бойко в Москву на переговоры с главой российского правительства.
  • 22 марта премьер России Дмитрий Медведев проводит в Москве встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.
  • После этого политики заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством РФ, в частности, относительно поставок в Украину российского газа.
  • Служба безопасности пообещала в сжатые сроки предоставить в пределах своей компетенции правовую оценку поездке Бойко и Медведчука в Москву.

Украинская правда

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Темы: Медведчук Бойко Луценко Росcия


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