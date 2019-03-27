В политсиле Медведчука обвинения Луценко назвали "маразмом последней стадии"
В "Оппозиционные платформе - За жизнь" заявили, что обвинения в незаконном пересечении границы кандидатом в президенты Юрием Бойко и председателем политсовета платформы Виктором Медведчуком - это политическое преследование и "маразм последней стадии".
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
Отмечается, что "политическое преследование" Бойко и Медведчука якобы является местью за то, что они "отстаивают интересы украинцев", которые стали "заложниками антинародной политики... по указанию Вашингтона и МВФ".
В "Оппозиционные платформе" утверждают, что переговоры Бойко и Медведчука в Москве нацелены на защиту экономических интересов Украины и ее граждан, что "полностью соответствует статье 17 Конституции Украины".
"Разыгранные на заседании Кабмина представление нельзя охарактеризовать иначе как циничную манипуляцию, а слова генерального прокурора, который не имеет юридического образования, является безответственным заявлением политикана, а не должностного лица", - говорится в заявлении.
В политсиле утверждают, что говорить о незаконном пересечении границы нельзя, поскольку все необходимые таможенные и пограничные процедуры были соблюдены как при вылете из Украины, так и при возвращении.
"Сообщаем премьер-министру Украины Гройсмана, министру внутренних дел Авакову и генеральному прокурору без юридического образования Луценко, а также режиссеру-постановщику этого предвыборного представления, еще 22.11.2016 Госавиаслужба Украины дала ответ по поводу прямых перелетов в Российскую Федерацию Виктора Медведчука" , - говорится в сообщении.
Со ссылкой на данные Госавиаслужбы отмечается, что воздушное судно с бортовым номером P-4 GEM имеет не российскую регистрацию, а регистрацию Арубы (Нидерланды).
"Ограничений по выполнению полетов иностранными воздушными судами не российской регистрации с территории Украины нет, при условии выполнения процедур, описанных в правилах предоставления эксплуатантам разрешений на вылет из аэропортов Украины и прилет в аэропорты Украины", - отметили в пресс-службе "Оппозиционного платформы".
В политсиле выразили уверенность, что попытки ГПУ обвинить Бойко и Медведчука "потерпят сокрушительное фиаско".
Также добавили, что попытка нынешней власти построить новый "железный занавес" обречена на провал.
Напомним:
- Ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что 27 марта будет зарегистрировано уголовное производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом в Россию кандидата в президенты Юрия Бойко и кума президента РФ Виктора Медведчука.
- Луценко подчеркнул, что в связи с этим вопрос имеется не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что перелет Бойко в Москву произошел с нарушением закона, поскольку в Украине запрещено прямое авиасообщение с РФ.
- Премьер Владимир Гройсман дал поручение Госавиаслужбы, ГПСУ и другим компетентным органам проверить, было ли допущено нарушение закона и кто позволил перелет кандидата в президенты, депутат Юрий Бойко в Москву на переговоры с главой российского правительства.
- 22 марта премьер России Дмитрий Медведев проводит в Москве встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.
- После этого политики заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством РФ, в частности, относительно поставок в Украину российского газа.
- Служба безопасности пообещала в сжатые сроки предоставить в пределах своей компетенции правовую оценку поездке Бойко и Медведчука в Москву.