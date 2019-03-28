Помпео: признание Голанских высот частью Израиля способствует мирному процессу

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Четверг, 28 марта 2019, 04:53

Решение администрации Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами поможет разрешить израильско-палестинский конфликт путем устранения неопределенности.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, пишет Reuters.

"Мы считаем, что это увеличивает вероятность того, что мы получим разрешение конфликта между Израилем и палестинцами", - заявил Помпео на слушаниях в Конгрессе.

"Мы думаем, что это говорит с ясностью, которая убирает любую неуверенность в том, как мы будем действовать", - сказал он.

Напомним:

  • 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией Голанских высот.
  • 21 марта президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Соединенным Штатам следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
  • В ЕС заявили, что продолжают считать эту территорию оккупированной.
  • В России выступили против признания США Голанских высот. По мнению главы российского МИД, такая политика противоречит международному праву и "усугубляет положение на всем Ближнем Востоке". Кроме того, РФ обвинила США в двойных стандартах касательно признания Голанских высот и непризнания аннексии Крыма.
  • В ответ, глава Госдепартамента Майкл Помпео заявил, что намерения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами в то время, как за аннексию Крыма введены санкции против России, не является политикой двойных стандартов.
  • Украина в вопросе Голанских высот руководствуется уставом ООН и решениями Совбеза ООН, последнее из которых определяет эту территорию оккупированной Израилем.
  • Организация Объединенных Наций продолжит политику непризнания суверенитета Израиля над Голанскими высотами несмотря на политическую декларацию, которую подписал Трамп.
  • Голанские высоты, в прошлом часть Сирии, были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. Аннексия Голанских высот не признана ни мировым сообществом, ни Советом Безопасности ООН.

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Темы: Израиль Сирия США


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