Помпео: признание Голанских высот частью Израиля способствует мирному процессу

Решение администрации Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами поможет разрешить израильско-палестинский конфликт путем устранения неопределенности.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, пишет Reuters.

"Мы считаем, что это увеличивает вероятность того, что мы получим разрешение конфликта между Израилем и палестинцами", - заявил Помпео на слушаниях в Конгрессе.

"Мы думаем, что это говорит с ясностью, которая убирает любую неуверенность в том, как мы будем действовать", - сказал он.

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