ГБР пока не может сообщить о подозрениях в деле об "избирательных пирамидах"

Госбюро расследований пока не собрало доказательств вины для предъявления подозрения кому-либо в уголовном производстве о так называемых "избирательных пирамидах" на выборах президента.

Об этом на брифинге 28 марта заявил директор ГБР Роман Труба, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что Бюро расследует производство по данному факту на основании собранных СБУ материалов.

"Учитывая, что возможным фигурантом, возможным лицом, которое причастно к совершению этого преступления, может быть народный депутат, подследственность этого уголовного производства была определена за ГБР. В этом производстве мы работаем вместе с процессуальными руководителями – ГПУ, а также с оперативными сотрудниками СБУ, которые осуществляют оперативное сопровождение", - пояснил Труба.

По его словам, ГБР провело значительное количество следственных действий.

"В настоящее время нами не собрано достаточно доказательств вины того или иного субъекта, который подследственен ГБР. Поэтому в настоящее время подозрения никому не предъявлены", - сообщил директор Бюро.



Труба также напомнил, что ГБР неоднократно предпринимало меры для допроса нардепа от фракции "Батькивщина" Валерия Дубиля, но он так и не пришел к ним.

"Мы на этом не остановимся, будем продолжать направлять письма и повестки для допроса народного депутата, чтобы установить истину и дать ответ, причастен ли он механизма подкупа, совершил ли этот человек преступление", - сказал Труба.



Он выразил сожаление тем, что отсутствуют механизмы принудительного вызова народного депутата на допрос, напомнив, что "для этого нам необходимо получить разрешение Верховной Рады".

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