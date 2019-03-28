ГБР пока не может сообщить о подозрениях в деле об "избирательных пирамидах"
Госбюро расследований пока не собрало доказательств вины для предъявления подозрения кому-либо в уголовном производстве о так называемых "избирательных пирамидах" на выборах президента.
Об этом на брифинге 28 марта заявил директор ГБР Роман Труба, сообщает "Интерфакс-Украина".
Он напомнил, что Бюро расследует производство по данному факту на основании собранных СБУ материалов.
"Учитывая, что возможным фигурантом, возможным лицом, которое причастно к совершению этого преступления, может быть народный депутат, подследственность этого уголовного производства была определена за ГБР. В этом производстве мы работаем вместе с процессуальными руководителями – ГПУ, а также с оперативными сотрудниками СБУ, которые осуществляют оперативное сопровождение", - пояснил Труба.
По его словам, ГБР провело значительное количество следственных действий.
"В настоящее время нами не собрано достаточно доказательств вины того или иного субъекта, который подследственен ГБР. Поэтому в настоящее время подозрения никому не предъявлены", - сообщил директор Бюро.
Труба также напомнил, что ГБР неоднократно предпринимало меры для допроса нардепа от фракции "Батькивщина" Валерия Дубиля, но он так и не пришел к ним.
"Мы на этом не остановимся, будем продолжать направлять письма и повестки для допроса народного депутата, чтобы установить истину и дать ответ, причастен ли он механизма подкупа, совершил ли этот человек преступление", - сказал Труба.
Он выразил сожаление тем, что отсутствуют механизмы принудительного вызова народного депутата на допрос, напомнив, что "для этого нам необходимо получить разрешение Верховной Рады".
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Напомним:
- 21 февраля прошли массовые обыскиСБУ и ГБР в связанных с "Батькивщиной" офисах.
- В целом почти одновременно было проведено более 40 обысков. По их результатам в Киеве СБУ созвала целую пресс-конференцию, где заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду"под руководством народного депутата.
- Фамилию этого депутата силовики не называли, но собеседники УП в "Батькивщине" признались, что речь идет о депутате Валерии Дубиле, которого ГБР уже несколько раз вызвало на допрос.
- В пресс-службе Тимошенко заявили, что Нацполиция начала два уголовных производства по ее заявлениям – о подкупе избирателей в пользу кандидата Петра Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей.
- Отмечалось, что команда Тимошенко якобы собрала все доказательства того, что Порошенко скупает голоса "через пирамиду по подкупу, которую возглавляет депутат его фракции Березенко".
- Глава МВС Арсен Аваков заявил, что Березенкофигурирует в уголовных производствах о нарушениях избирательного законодательства, где его называют "организатором схем".
- 23 февраля Березенко заявил, что ждет извинений от Авакова за "распространение недостоверной информации, которая унижает честь, достоинство и политическую репутацию".