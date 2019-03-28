У Порошенко отреагировали на извинения BBC упоминанием о канале Коломойского

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Четверг, 28 марта 2019, 15:12

Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко говорит, что телеканалу "1 + 1" стоит взять пример с BBC и также извиниться за материалы против Петра Порошенко.

Об этом он написал в Twitter.

"ВВС извинилась за распространение лжи о Президенте Украины и поэтому по решению суда заплатит ему компенсацию. Ждем извинений от 1+1", - говорится в его твите.

Напомним:

  • Британская телерадиовещательная корпорация BBC извинилась и согласилась выплатить возмещение президенту Украины Петру Порошенко за материал о том, что сторона Порошенко платила за его встречу с президентом США Дональдом Трампом.
  • Также известно, что Порошенко подает в суд на телеканал олигарха Игоря Коломойского "1+1" из-за "черного пиара" против него.
  • Накануне на телеканале Коломойского вышла телепередача. В ней беглый нардеп Александр Онищенко, подозреваемый в особо тяжелых экономических преступлениях, заявлял, что располагает доказательствами причастности Порошенко к скупке голосов во время важных голосований в парламенте, попытки перекупить телеканал "112-Украина", финансовых сделок и якобы высоких доходов президента от ведения бизнеса в РФ.
  • Кроме того, в телепередаче утверждалось о якобы причастности Петра Порошенко к организации убийства своего брата и упоминался скандал с "Укроборонпромом", в котором фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • На телеканале олигарха Игоря Коломойского "1+1" заявили, что распространенные ими утверждений о Петре Порошенко подкреплены доказательной базой и свидетелями и отметили давление из-за иска президента против телеканала.
  • Недавно кандидат в президенты Владимир Зеленский возразил, что он - марионетка Игоря Коломойского, а Коломойский заявил, что не надеется на реванш в случае победы шоумена на выборах президента Украины. В частности, в вопросе возвращения национализированного "ПриватБанка".

Украинская правда

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Темы: Порошенко Коломойский СМИ телевидение


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