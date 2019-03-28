У Порошенко отреагировали на извинения BBC упоминанием о канале Коломойского

Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко говорит, что телеканалу "1 + 1" стоит взять пример с BBC и также извиниться за материалы против Петра Порошенко.

Об этом он написал в Twitter.

"ВВС извинилась за распространение лжи о Президенте Украины и поэтому по решению суда заплатит ему компенсацию. Ждем извинений от 1+1", - говорится в его твите.

ВВС извинилась за распространение лжи о Президенте Украины и назад по решению суда заплатит ему компенсацию. Ждем прощения 1 + 1 https://t.co/Vam1HlwJh1 </ p> & mdash; Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 28 марта 2019 </ blockquote>

Напомним: