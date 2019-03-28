Билецкий: "Нацдружины" будут присутствовать на избирательных участках как официальные наблюдатели
Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус", заявил, что активисты "Национальных дружин" будут присутствовать на избирательных участках на выборах президента 31 марта только в качестве официальных наблюдателей.
Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", передает "Интерфакс-Украина".
"Общественная организация "Национальные дружины", несколько тысяч человек являются официально зарегистрированными наблюдателями 31 марта на выборах президента Украины.
Поэтому как официальные наблюдатели в рамках законодательства Украины эти люди - волонтеры и активисты - будут присутствовать на участка ", - подчеркнул Белецкий.
Лидер "Национального корпуса" добавил, что представители "Нацдружин" не будут присутствовать на участках в день выборов в любом другом качестве.
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Напомним:
- 20 марта послы стран "Большой семерки" в Украине опубликовали заявление, в котором выразили веру в то, что предстоящие выборы президента Украины будут "по-настоящему конкурентными". В заявлении не говорится об опасности экстремистских движений.
- 9 марта представители "Нацкорпуса" устроили в Киеве первую акцию с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме", в которых обвиняют окружение президента Украины, в частности Олега и Игоря Гладковских (прежняя фамилия Свинарчук).
- С тех пор протесты и акции проходили в разных городах Украины.
- Столкновения также случались в городах, где находился президент Петр Порошенко, активисты пытались прорваться к нему во время его выступления.
- В частности, 19 марта перед встречей Порошенко с избирателями в Ивано-Франковске произошли столкновения между представителями "Национального жен" и "Национального корпуса" с правоохранителями.
- До этого аналогичные столкновения 9, 10 и 16 марта происходили возле Администрации президента, в центре Киева, в Полтаве и Черкассах.
- 5 марта спикер "Национальных дружин" заявил, что их наблюдатели могут применять силу на участках в случае фальсификаций.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что все попытки силового вмешательства в выборы представителями "Нацдружин" или других организаций будут жестко пресекаться.