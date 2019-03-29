Билецкий: "Нацдружины" будут присутствовать на избирательных участках как официальные наблюдатели

Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус", заявил, что активисты "Национальных дружин" будут присутствовать на избирательных участках на выборах президента 31 марта только в качестве официальных наблюдателей.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", передает "Интерфакс-Украина".

"Общественная организация "Национальные дружины", несколько тысяч человек являются официально зарегистрированными наблюдателями 31 марта на выборах президента Украины.

Поэтому как официальные наблюдатели в рамках законодательства Украины эти люди - волонтеры и активисты - будут присутствовать на участка ", - подчеркнул Белецкий.

Лидер "Национального корпуса" добавил, что представители "Нацдружин" не будут присутствовать на участках в день выборов в любом другом качестве.

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Напомним: