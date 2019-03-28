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Билецкий: "Нацдружины" будут присутствовать на избирательных участках как официальные наблюдатели

Четверг, 28 марта 2019, 23:34

Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус", заявил, что активисты "Национальных дружин" будут присутствовать на избирательных участках на выборах президента 31 марта только в качестве официальных наблюдателей.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", передает "Интерфакс-Украина".

"Общественная организация "Национальные дружины", несколько тысяч человек являются официально зарегистрированными наблюдателями 31 марта на выборах президента Украины.

Поэтому как официальные наблюдатели в рамках законодательства Украины эти люди - волонтеры и активисты - будут присутствовать на участка ", - подчеркнул Белецкий.

Лидер "Национального корпуса" добавил, что представители "Нацдружин" не будут присутствовать на участках в день выборов в любом другом качестве.

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Напомним:

  • 20 марта послы стран "Большой семерки" в Украине опубликовали заявление, в котором выразили веру в то, что предстоящие выборы президента Украины будут "по-настоящему конкурентными". В заявлении не говорится об опасности экстремистских движений.
  • 9 марта представители "Нацкорпуса" устроили в Киеве первую акцию с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме", в которых обвиняют окружение президента Украины, в частности Олега и Игоря Гладковских (прежняя фамилия Свинарчук).
  • С тех пор протесты и акции проходили в разных городах Украины.
  • Столкновения также случались в городах, где находился президент Петр Порошенко, активисты пытались прорваться к нему во время его выступления.
  • В частности, 19 марта перед встречей Порошенко с избирателями в Ивано-Франковске произошли столкновения между представителями "Национального жен" и "Национального корпуса" с правоохранителями.
  • До этого аналогичные столкновения 9, 10 и 16 марта происходили возле Администрации президента, в центре Киева, в Полтаве и Черкассах.
  • 5 марта спикер "Национальных дружин" заявил, что их наблюдатели могут применять силу на участках в случае фальсификаций.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что все попытки силового вмешательства в выборы представителями "Нацдружин" или других организаций будут жестко пресекаться.

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Темы: Национальные дружинывыборы президента 2019Билецкий
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