Аферы в энергетике: ГПУ направила в Германию запрос об экстрадиции Крючкова

Генеральная прокуратура Украины направила запрос в Германию на экстрадицию экс-депутата Верховной Рады от партии "Батькивщина", бизнесмена Дмитрия Крючкова.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин, пишет "Интерфакс-Украина".

"Орган досудебного расследования запросил выдачу К., в ближайшее время надеемся на позитивные новости. Но всему свое время, не буду забегать вперед", - сказал Енин, отвечая на вопрос агентства, есть ли у Генпрокуратуры намерения настаивать на экстрадиции Крючкова и нет ли к нему вопросов у украинских правоохранительных органов в связи с обнародованной в СМИ информации о выводе средств через его компанию " Енергомережа".

Напомним: