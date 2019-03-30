Аферы в энергетике: ГПУ направила в Германию запрос об экстрадиции Крючкова

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Суббота, 30 марта 2019, 00:13

Генеральная прокуратура Украины направила запрос в Германию на экстрадицию экс-депутата Верховной Рады от партии "Батькивщина", бизнесмена Дмитрия Крючкова.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин, пишет "Интерфакс-Украина".

"Орган досудебного расследования запросил выдачу К., в ближайшее время надеемся на позитивные новости. Но всему свое время, не буду забегать вперед", - сказал Енин, отвечая на вопрос агентства, есть ли у Генпрокуратуры намерения настаивать на экстрадиции Крючкова и нет ли к нему вопросов у украинских правоохранительных органов в связи с обнародованной в СМИ информации о выводе средств через его компанию " Енергомережа".

Напомним:

  • Ранее "Украинская правда" уже писала в своем расследовании о компании "Енергомережа", которая скупала долги у "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.
  • В июле 2016 НАБУ объявило Крючкова в розыск. В начале 2017 Интерпол объявил его в международный розыск.
  • В мае 2017 года суд заочно арестовал бывшего председателя правления АО "Холдинговая компания "Энергосети" и экс-нардепа Дмитрия Крючкова.
  • В апреле 2018 года стал известно, что Дмитрия Крючкова задержали в Германии.
  • В мае Крючков вышел из немецкой тюрьмы под залог.
  • В ноябре 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры составили письменное уведомление о подозрении Крючкову.
  • 28 марта журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.
  • Подозреваемый в хищении средств экс-депутат и бизнесмен Дмитрий Крючков утверждает, что ближайшее окружение президента Петра Порошенко курировало аферы в энергетическом комплексе и получало от этого значительную часть прибыли.
  • У действующего главы государства Петра Порошенко расследование программы "Схемы" назвали черным предвыборным пиаром и заявили, что фигурант расследования Игорь Кононенко готовит иск в зарубежный суд на "Радио Свобода".

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Темы: Генпрокуратура энергетика коррупция


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