"День тишины": ЧЕСНО назвала кандидатов, которые "грешат" скрытой агитацией

В "день тишины" движение ЧЕСНО выявило в Киеве несколько билбордов, напоминающих агитацию кандидатов в президенты Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, не содержащих выходных данных.

Об этом 30 марта сообщили в ЧЕСНО.

"Несколько дней назад на многих билбордах и ситилайтах появилась реклама в виде лозунгов, которая не содержит упоминаний о кандидатах, но стилизована под их агитацию. Формально такая реклама не является нарушением избирательного законодательства", - отмечают в ЧЕСНО.

В организации подчеркнули, что обычно подобная реклама размещена на тех же плоскостях, где раньше была агитация кандидата.

"Первыми менять изображения перед самыми выборами начали у Порошенко. Официально маркированную рекламу "Кандидатов много - президент один" заменили на выполненную в том же стиле "Думай", но уже без выходных данных. В этот же день со страницы президента в Facebook начали распространять рамки для аватарок с тем же лозунгом. Аналогичная ситуация с рекламой Тимошенко: ее "Украина выбирает изменения" заменили на выполненное в том же стиле "Меняй", также без выходных данных", - отмечает эксперт ЧЕСНО Игорь Фещенко.

По его мнению, скорее всего, данная реклама оплачивалась не из избирательных фондов, а следовательно неизвестными остаются происхождение средств и объем затрат на установку этой рекламы специально ко "дню тишины" и дню выборов.

Реклама размещена на тех же плоскостях, ГДЕ РАНЬШЕ БЫЛА агитация кандидатов

Кроме того, в одном из районов Киева "до сих пор можно встретить прямую агитацию кандидатов, что является нарушением избирательного законодательства". Речь идет о кандидате от "Свободы" Руслане Кошулинском. Агитация не содержит исходных данных и размещена в неприспособленном для этого месте.

"Эту рекламу до "дня тишины" должны были убрать коммунальные службы", - отмечают в ЧЕСНО.

Подобные явления журналисты движения ЧЕСТНО фиксируют в разных регионах, говорится в сообщении организации.

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Напомним: