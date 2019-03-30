"День тишины": ЧЕСНО назвала кандидатов, которые "грешат" скрытой агитацией
В "день тишины" движение ЧЕСНО выявило в Киеве несколько билбордов, напоминающих агитацию кандидатов в президенты Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, не содержащих выходных данных.
Об этом 30 марта сообщили в ЧЕСНО.
"Несколько дней назад на многих билбордах и ситилайтах появилась реклама в виде лозунгов, которая не содержит упоминаний о кандидатах, но стилизована под их агитацию. Формально такая реклама не является нарушением избирательного законодательства", - отмечают в ЧЕСНО.
В организации подчеркнули, что обычно подобная реклама размещена на тех же плоскостях, где раньше была агитация кандидата.
"Первыми менять изображения перед самыми выборами начали у Порошенко. Официально маркированную рекламу "Кандидатов много - президент один" заменили на выполненную в том же стиле "Думай", но уже без выходных данных. В этот же день со страницы президента в Facebook начали распространять рамки для аватарок с тем же лозунгом. Аналогичная ситуация с рекламой Тимошенко: ее "Украина выбирает изменения" заменили на выполненное в том же стиле "Меняй", также без выходных данных", - отмечает эксперт ЧЕСНО Игорь Фещенко.
По его мнению, скорее всего, данная реклама оплачивалась не из избирательных фондов, а следовательно неизвестными остаются происхождение средств и объем затрат на установку этой рекламы специально ко "дню тишины" и дню выборов.
Кроме того, в одном из районов Киева "до сих пор можно встретить прямую агитацию кандидатов, что является нарушением избирательного законодательства". Речь идет о кандидате от "Свободы" Руслане Кошулинском. Агитация не содержит исходных данных и размещена в неприспособленном для этого месте.
"Эту рекламу до "дня тишины" должны были убрать коммунальные службы", - отмечают в ЧЕСНО.
Подобные явления журналисты движения ЧЕСТНО фиксируют в разных регионах, говорится в сообщении организации.
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Напомним:
- 30 марта накануне выборов президента в Украине - "день тишины", любые агитационные мероприятия, размещение агитационных материалов в СМИ, избирательных листовок, плакатов и другой печатной агитации кандидатов запрещены.
- 31 марта состоится первый тур выборов президента, участие в нем примут 39 кандидатов.
- Регистрация кандидатов завершилась 8 февраля.
- Пятеро из ранее зарегистрированных 44 кандидатов отказались от участия в выборах: Андрей Садовый, Дмитрий Гнап и Дмитрий Добродомов сняли свои кандидатуры в пользу Анатолия Гриценко, Сергей Кривонос – в пользу Петра Порошенко, Евгений Мураев – в пользу Александра Вилкула.
- Позже Сергей Тарута заявил об объединении усилий с Юлией Тимошенко, а Александр Мороз попросил не считать его кандидатом, так как продолжать "нецелесообразно". При этом в бюллетенях оба кандидата будут присутствовать, ставить штамп "выбыл" участковые избирательные комиссии не уполномочены.
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