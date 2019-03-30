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"День тишины": ЧЕСНО назвала кандидатов, которые "грешат" скрытой агитацией

Суббота, 30 марта 2019, 10:57
День тишины: ЧЕСНО назвала кандидатов, которые грешат скрытой агитацией

В "день тишины" движение ЧЕСНО выявило в Киеве несколько билбордов, напоминающих агитацию кандидатов в президенты Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, не содержащих выходных данных.

Об этом 30 марта сообщили в ЧЕСНО. 

"Несколько дней назад на многих билбордах и ситилайтах появилась реклама в виде лозунгов, которая не содержит упоминаний о кандидатах, но стилизована под их агитацию. Формально такая реклама не является нарушением избирательного законодательства", - отмечают в ЧЕСНО.

В организации подчеркнули, что обычно подобная реклама размещена на тех же плоскостях, где раньше была агитация кандидата.

"Первыми менять изображения перед самыми выборами начали у Порошенко. Официально маркированную рекламу "Кандидатов много - президент один" заменили на выполненную в том же стиле "Думай", но уже без выходных данных. В этот же день со страницы президента в Facebook начали распространять рамки для аватарок с тем же лозунгом. Аналогичная ситуация с рекламой Тимошенко:  ее "Украина выбирает изменения" заменили на выполненное в том же стиле "Меняй", также без выходных данных", - отмечает эксперт ЧЕСНО Игорь Фещенко.

По его мнению, скорее всего, данная реклама оплачивалась не из избирательных фондов, а следовательно неизвестными остаются происхождение средств и объем затрат на установку этой рекламы специально ко "дню тишины" и дню выборов.

Рекламу розміщено на тих самих площинах, де раніше була агітація кандидата. 
 
 
 
Реклама размещена на тех же плоскостях, ГДЕ РАНЬШЕ БЫЛА агитация кандидатов 
Билборды, которые ОСТАЛИСЬ НА УЛИЦАХ ГОРОДА, НАПОМИНАЮТ АГИТАЦИЮ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ
 
билборды, которые ОСТАЛИСЬ НА УЛИЦАХ ГОРОДА, НАПОМИНАЮТ АГИТАЦИЮ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ

Кроме того, в одном из районов Киева "до сих пор можно встретить прямую агитацию кандидатов, что является нарушением избирательного законодательства". Речь идет о кандидате от "Свободы" Руслане Кошулинском. Агитация не содержит исходных данных и размещена в неприспособленном для этого месте.

"Эту рекламу до "дня тишины" должны были убрать коммунальные службы", - отмечают в ЧЕСНО.

Подобные явления журналисты движения ЧЕСТНО фиксируют в разных регионах, говорится в сообщении организации. 

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Напомним:

  • 30 марта накануне выборов президента в Украине - "день тишины", любые агитационные мероприятия, размещение агитационных материалов в СМИ, избирательных листовок, плакатов и другой печатной агитации кандидатов запрещены.
  • 31 марта состоится первый тур выборов президента, участие в нем примут 39 кандидатов. 
  • Пятеро из ранее зарегистрированных 44 кандидатов отказались от участия в выборах: Андрей Садовый, Дмитрий Гнап и Дмитрий Добродомов сняли свои кандидатуры в пользу Анатолия Гриценко, Сергей Кривонос – в пользу Петра Порошенко, Евгений Мураев – в пользу Александра Вилкула.
  • Позже Сергей Тарута заявил об объединении усилий с Юлией Тимошенко, а Александр Мороз попросил не считать его кандидатом, так как продолжать "нецелесообразно". При этом в бюллетенях оба кандидата будут присутствовать, ставить штамп "выбыл" участковые избирательные комиссии не уполномочены. 

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019агитация
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