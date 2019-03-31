Facebook ужесточит правила прямых трансляций после теракта в Новой Зеландии
Компания Facebook решила усилить контроль над видеотрансляциями после теракта в новозеландском Крайстчерче, в результате которого погибли 50 человек. Во время стрельбы нападающий вел прямую трансляцию.
О решении коропорации операционный директор Facebook Шерил Сэндберг заявила в открытом письме, опубликованном в газете The New Zealand Herald.
В частности, Facebook планирует ограничить возможность вести трансляции для тех пользователей, которые уже нарушали правила соцсети.
Также компания намерена ускорить распознавание и удаление видео и других изображений насилия.
По словам Сэндберг, после теракта в Крайстчерче модераторы обнаружили 900 различных версий видеосъемки нападавшего.
Кроме этого, Сэндберг пообещала, что Facebook усилит борьбу с распространением проявлений нетерпимости и ненависти в соцсети.
Напомним:
- Со следующей недели в Facebook и Instagram будет запрещено высказываться в поддержку "белого национализма" и "белого сепаратизма".
- В новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди вошли в две мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы, заблокировали входную дверь и уторили стрельбу.
- Стрелок Брентон Таррант, который стал участником теракта в мечети Новой Зеландии, в своем "манифесте" упомянул Украину.
- Брентона Тарранта арестовали до 5 апреля.