Facebook ужесточит правила прямых трансляций после теракта в Новой Зеландии

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Воскресенье, 31 марта 2019, 01:22

Компания Facebook решила усилить контроль над видеотрансляциями после теракта в новозеландском Крайстчерче, в результате которого погибли 50 человек. Во время стрельбы нападающий вел прямую трансляцию.

О решении коропорации операционный директор Facebook Шерил Сэндберг заявила в открытом письме, опубликованном в газете The New Zealand Herald.

В частности, Facebook планирует ограничить возможность вести трансляции для тех пользователей, которые уже нарушали правила соцсети.

Также компания намерена ускорить распознавание и удаление видео и других изображений насилия.

По словам Сэндберг, после теракта в Крайстчерче модераторы обнаружили 900 различных версий видеосъемки нападавшего.

Кроме этого, Сэндберг пообещала, что Facebook усилит борьбу с распространением проявлений нетерпимости и ненависти в соцсети.

Напомним:

  • Со следующей недели в Facebook и Instagram будет запрещено высказываться в поддержку "белого национализма" и "белого сепаратизма".
  • В новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди вошли в две мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы, заблокировали входную дверь и уторили стрельбу.
  • Стрелок Брентон Таррант, который стал участником теракта в мечети Новой Зеландии, в своем "манифесте" упомянул Украину.
  • Брентона Тарранта арестовали до 5 апреля.

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Темы: теракт facebook


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