Украинцев предупреждают о штормовом ветре

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Понедельник, 4 марта 2019, 10:35

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 4 марта в Украине ожидается сильные порывы ветра, дождь, местами с мокрым снегом.

Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что 4 марта по Украине порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с. Кроме южной части, дождь, в восточных областях и на севере Левобережья местами с мокрым снегом.

По Киеву и области в понедельник прогнозируется дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

По словам синоптика Натальи Диденко, в понедельник будут штормовые порывы ветра.

"Такой ветер - одна из самых характерных признаков ранней весной, когда атмосфера начинает перестраиваться с зимних на летние процессы", - написала она в Facebook.

Синоптик посоветовала не терять бдительность, не стоять под домами или старыми деревьями и внимательно парковать автомобиль, лучше подальше от больших рекламных щитов.

Украинская правда

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Темы: погода


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