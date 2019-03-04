НАПК направило в суд админпротокол на кандидата в президенты

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротоколы относительно 8 человек за нарушение законодательства, в частности, кандидата в президенты от партии "Основа" Сергея Таруты.

Об этом 4 марта сообщает пресс-служба НАПК.

В Нацагентстве утверждают, что Тарута "использовал предоставленное ему право на депутатское обращение в частных интересах и с целью, не связанной с осуществлением его депутатской деятельности".

"Указанное содержит признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 172-7 КУпАП (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов)", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве составили протокол в отношении первого заместителя Министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.

Нефедов входил в состав наблюдательного совета "Каховского завода электросварочного оборудования" и не принял мер по пресечению своих полномочий из-за назначения на соответствующую должность в МЭРТ.

Такие действия свидетельствуют о совершении правонарушения, связанного с коррупцией по части второй статьи 172-4 КУоАП (нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности).

2 протокола по ч.1 и ч.2 ст.172-7 КУоАП составлено в отношении заместителя Министра инфраструктуры Юрия Лавренюка.

В НАПК сообщают, что Лавренюк не сообщил о наличии у него реального конфликта интересов и рассматривал обращения, которое касалось его лично, в частности, о привлечении себя к дисциплинарной ответственности.

Также составлены протоколы за нарушение ограничений относительно получения подарков в отношении бывшего заместителя председателя Львовской ОГА Ирины Гримак, директора департамента образования и науки Львовской ОГА Любомиры Мандзий и бывшего директора департамента экономической политики Львовской ОГА Романа Филипива.

"Установлено, что должностные лица получили подарки в виде оплаты услуги перелета чартерным рейсом стоимостью 4842 грн каждый от председателя Львовской ОГА Олега Синютки", - отметили в ведомстве.

Кроме того протоколы составили в отношении председателя Березанской городского совета Киевской области Владимира Тимченко и главного врача Монастырищенской центральной районной больницы Натальи Мороз, которые не предоставили информацию на запрос НАПК.

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Напомним: