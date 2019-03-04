Доверчивая винничанка отдала 5 миллионов за "снятие порчи"

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Понедельник, 4 марта 2019, 14:16

В Виннице 38-летняя женщина отдала уроженце Кировоградской области 5 миллионов гривен якобы за "снятие порчи".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

"51-летняя женщина в ноябре 2018 года мошенническим путем, под предлогом "снятия порчи" с семьи, завладела денежными средствами и ювелирными украшениями 38-летней винничанки стоимостью почти 5 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

По результатам предварительного расследования, приговор в отношении злоумышленницы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) направили в суд.

Мошеннице грозит от 5 до 12 лет заключения.

  

Украинская правда

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Темы: Винницкая область прокуратура


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