Доверчивая винничанка отдала 5 миллионов за "снятие порчи"
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Понедельник, 4 марта 2019, 14:16
В Виннице 38-летняя женщина отдала уроженце Кировоградской области 5 миллионов гривен якобы за "снятие порчи".
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.
"51-летняя женщина в ноябре 2018 года мошенническим путем, под предлогом "снятия порчи" с семьи, завладела денежными средствами и ювелирными украшениями 38-летней винничанки стоимостью почти 5 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
По результатам предварительного расследования, приговор в отношении злоумышленницы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) направили в суд.
Мошеннице грозит от 5 до 12 лет заключения.
Украинская правда
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