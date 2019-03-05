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Насирову почти втрое уменьшили размер залога

Вторник, 5 марта 2019, 09:12
Насирову почти втрое уменьшили размер залога

Шевченковский райсуд Киева уменьшил размер залога экс-председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову со 100 миллионов гривен до 36 миллионов.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Отмечается, что 4 марта состоялось очередное судебное заседание по существу по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-главы ГФС и руководителя Департамента ГФС Украины, на котором было продлено действие мер фигурантам дела.

"Суд продлил действие мер экс-главе ГФС и руководителю ГФС Украины, однако, по собственной инициативе, уменьшил залог для бывшего главы ГФС Украины со 100 млн гривен до 36 млн гривен в соответствии с размером гражданского иска в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

В САП добавили, что в ходе судебного заседания стороной обвинения не было зачитано ни одной страницы обвинительного акта.

Сообщается, что следующее заседание назначено на 15:30 ч. 14 марта.

Напомним:

  • Ранее суд арестовал 300 тысяч долларов на британских счетах экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, которые он раньше не указывал в декларациях.
  • Он не декларировал деньги, однако указал их в декларации кандидата в президенты.
  • САП попросила арестовать эти 300 тысяч долларов США.
  • Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.
  • Кабинет министров уволил его еще 31 января 2018.
  • 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, и приказал выплатить ему компенсацию в 184 тысяч гривен.
  • Сейчас досудебное следствие уже завершено. 6 декабря суд начал рассматривать дело по существу, однако все еще читает обвинительный акт.

Украинская правда

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Темы: НасировФискальная службасудАнтикоррупционная прокуратура
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