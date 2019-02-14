Суд арестовал 300 тысяч долларов, которые Насиров прятал 3 года

Суд арестовал 300 тысяч долларов на британских счетах экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, которые он раньше не указывал в декларациях.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".

В четверг Шевченковский райсуд Киева рассматривал ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте средств, находящихся на счете в банке Великобритании.

По словам прокурора Андрея Перова, эти деньги заблокировали на некоторое время и обратились в НАБУ с запросом о наложении ареста.

Защита Насирова возражала против удовлетворения ходатайства.

Мол, учреждение, в котором открыт счет Насиров, не является финансовым учреждением в понимании нашего законодательства. Адвокаты утверждали, что это учреждение является брокерским, а украинский УПК предусматривает наложение ареста в банках или финучреждениях.

Также, по мнению защиты, средства Насирова не находятся на счете в классическом понимании. Якобы нет точного баланса счета, поскольку британцы отметили приблизительную сумму.

"Сам Насиров заявил, что это не деньги, а какой-то договор, заключенный еще до 2015 года", – отмечают активисты.

фото: цпк

В то же время, прокурор отметил, что учреждение, в котором находятся деньги Насирова, является финансовым, согласно британскому законодательству. Счет экс-глава ДФС открывал путем внесения наличных средств в 2015 году.

Напомним: