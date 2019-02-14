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Суд арестовал 300 тысяч долларов, которые Насиров прятал 3 года

Четверг, 14 февраля 2019, 13:16

Суд арестовал 300 тысяч долларов на британских счетах экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, которые он раньше не указывал в декларациях.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".

В четверг Шевченковский райсуд Киева рассматривал ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте средств, находящихся на счете в банке Великобритании.

По словам прокурора Андрея Перова, эти деньги заблокировали на некоторое время и обратились в НАБУ с запросом о наложении ареста.

Защита Насирова возражала против удовлетворения ходатайства.

Мол, учреждение, в котором открыт счет Насиров, не является финансовым учреждением в понимании нашего законодательства. Адвокаты утверждали, что это учреждение является брокерским, а украинский УПК предусматривает наложение ареста в банках или финучреждениях.

Также, по мнению защиты, средства Насирова не находятся на счете в классическом понимании. Якобы нет точного баланса счета, поскольку британцы отметили приблизительную сумму.

"Сам Насиров заявил, что это не деньги, а какой-то договор, заключенный еще до 2015 года", – отмечают активисты.

 
фото: цпк

В то же время, прокурор отметил, что учреждение, в котором находятся деньги Насирова, является финансовым, согласно британскому законодательству. Счет экс-глава ДФС открывал путем внесения наличных средств в 2015 году.

Напомним:

  • Насиров течение трех лет, вероятно, скрывал 300 тысяч долларов, которые размещены на его банковском счете в Великобритании.
  • Он не декларировал деньги, однако указал их в декларации кандидата в президенты.
  • САП попросила арестовать эти 300 тысяч долларов США.
  • Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.
  • Кабинет министров уволил его еще 31 января 2018.
  • 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, и приказал выплатить ему компенсацию в 184 тысяч гривен.
  • Сейчас досудебное следствие уже завершено. 6 декабря суд начал рассматривать дело по существу, однако все еще читает обвинительный акт.

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