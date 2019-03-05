Росгвардия начала патрулировать Керченский мост
Боевые катера Росгвардии БК-16 заступили на охрану черноморского побережья недалеко от незаконно построенного Керченского моста.
Об этом 5 марта сообщает пресс-служба российского ведомства.
"Из Севастополя в Керчь совершили переход высокоскоростные транспортно-десантные катера Росгвардии БК-16", - говорится в заявлении Росгвардии.
Отмечается, что катера успешно прошли ходовые испытания в оккупированном Севастополе и заступили на "охрану" черноморского побережья.
"Моряки Росгвардии на катерах БК-16 продолжат выполнение служебных задач по охране акваторий", - добавили в российской пресс-службе.
БК-16 при сложных погодных условиях способны выполнять маневры на скорости до 80 км/час.
Отмечается, что катера также оснащены навигационными и радиотехническими системами для длительных маневров.
Напомним:
- 15 мая власти России досрочно и торжественно открыли так называемый Керченский мост из России в аннексированный Крым. Президент РФ Владимир Путин за рулем КамАЗа преодолел путь от Краснодарского края до Керчи чуть больше чем за четверть часа, сообщили российские СМИ.
- 16 мая открыли автомобильное движение по этому мосту. В следующем году планируется запустить железнодорожный транспорт.
- Россия аннексировала Крым в феврале-марте 2014 года, а затем начала строить мост из Краснодарского края РФ, чтобы иметь сухопутный путь к полуострову.
- Украина будет судиться с Россией за убытки портов из-за Керченского моста.
- 25 ноября 2018 года в Черном море пограничные катера ФСБ РФ напали на украинские малые корабли, захватили три судна с 24 украинцами. Моряков арестовали и держат в Москве.
- Президент России заявлял, что украинские моряки отказывались принять российского лоцмана и направились в Керчь, потому пограничники РФ должны были их остановить, ведь "много раз публично говорили о том, что мост собираются взорвать". Он также отмечал, что украинские руководители публично заявляют о "готовности взорвать" Керченский мост.