К выходным ощутимо потеплеет – синоптики

472 просмотра
Среда, 6 марта 2019, 12:22

К выходным в Украине существенно потеплеет, осадки почти не предвидятся.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в среду "Интерфакс-Украина".

Днем в четверг из западной Европы в Украину начнет перемещаться теплая воздушная масса, поэтому температура повысится, но на западе будет ветрено.

По прогнозам синоптиков – без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем в западных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла, на Закарпатье та Прикарпатье местами 14-17° тепла; на севере Левобережья ночью 6-11° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве 7 марта – без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 10° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 7 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 16,3 градусов тепла в 1995 году, самая низкая – ночью на отметке 24,9 градусов мороза в 1964 году.

8 марта в Украине будет без осадков, лишь в северных областях и в Карпатах местами пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, ночью в Украине, днем на Левобережье порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14° тепла; в восточных и Сумской областях ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.

В Киеве в пятницу осадков не ожидается. Ветер южный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: погода


powered by lun.ua
По теме
Весна пришла в Киев на неделю раньше – метеорологи 5 марта 2019, 17:20
Весеннее тепло и легкий дождь: Синоптики рассказали о погоде на неделю 5 марта 2019, 09:16
8 марта будет теплым и почти без дождей – синоптики 4 марта 2019, 14:53
Все новости
Главные новости
Курс гривни к евро на межбанке преодолел психологическую отметку
Послы ЕС утвердили санкции против 8 россиян за агрессию в Керченском проливе
Последствия решения КСУ: одно из дел Труханова закрыли
В Киеве пьяный полицейский покрошил ножом своего коллегу
Все новости
мандри

Какое жилье выбрать для отпуска

социум

Декрет – это отпуск? Ха! Это 98-часовая рабочая неделя

Образование

6 сайтов, где можно бесплатно и интересно подготовиться к ЗНО

Поиск по сайту
Архив
Весь архів