К выходным ощутимо потеплеет – синоптики

К выходным в Украине существенно потеплеет, осадки почти не предвидятся.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в среду "Интерфакс-Украина".



Днем в четверг из западной Европы в Украину начнет перемещаться теплая воздушная масса, поэтому температура повысится, но на западе будет ветрено.



По прогнозам синоптиков – без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем в западных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла, на Закарпатье та Прикарпатье местами 14-17° тепла; на севере Левобережья ночью 6-11° мороза, днем 0-5° тепла.



В Киеве 7 марта – без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 10° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 7 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 16,3 градусов тепла в 1995 году, самая низкая – ночью на отметке 24,9 градусов мороза в 1964 году.



8 марта в Украине будет без осадков, лишь в северных областях и в Карпатах местами пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, ночью в Украине, днем на Левобережье порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14° тепла; в восточных и Сумской областях ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.



В Киеве в пятницу осадков не ожидается. Ветер южный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.