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Епифаний назначил себе двух заместителей для внешних связей

Среда, 6 марта 2019, 14:56

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назначил двух заместителей главы управления внешних церковных связей.

Об этом 6 марта сообщает пресс-служба Киевской митрополии Украинской православной церкви.

В частности, на должность назначили архиепископа Ровенского и Острожского Илариона и архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия.

В церковном ведомстве утверждают, что уже выдали соответствующие указы.

Синод ПЦУ 5 февраля 2019 года оставил руководство управлением внешних церковных связей за Епифанием.

Кроме того, в интервью "Украинской правде" митрополит рассказывал о создании отдела внешних церковных связей во главе с ним.

По его словам, это важное направление и ответственность за признание украинской церкви лежит на нем, поэтому было решено, что предстоятель должен занимать должность главы отдела.

Он также рассказал, что будет делегировать различным архиереям те или иные свои полномочия.

Предстоятель сказал, что признание ПЦУ усложняет влияние российского государства, ведь президент РФ Владимир Путин даже созывал Совет безопасности из-за церковного вопроса.

Епифаний считает, что Россия будет работать внутри каждой автокефальной церкви, чтобы не допустить признания ПЦУ.

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Автокефалия Православной церкви Украины: как это было

Напомним:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Эпифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви – и 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.

Украинская правда
Темы: ЕпифанийПравославная Церковь Украинытомос
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