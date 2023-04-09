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Епифаний проведет службу в Лавре на Пасху

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 апреля 2023, 16:14
Епифаний проведет службу в Лавре на Пасху
ЕПИФАНИЙ В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ 7 ЯНВАРЯ, ФОТО ПЦУ

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний проведет службу на Пасху в Успенском соборе в Киево-Печерской лавре.

Источник: Епифаний в комментарии Суспільному, сайт УПЦ МП

Детали: Митрополит отметил, что о времени службы сообщат дополнительно, поскольку на Пасху в столице не будут отменять комендантский час.

Прямая речь: "Это вызывает немного трудностей, потому что в это время люди не имеют права передвигаться. Молитва будет в Лавре в Успенском соборе, но, скорее всего, после комендантского часа утром".

Больше деталей: Также Епифаний прокомментировал ситуацию с УПЦ МП, которые не желают покидать Лавру, несмотря на расторгнутые договоры 29 марта.

"Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не царил. Чтобы Лавра была украинской, чтобы в ней всегда звучала молитва на украинском языке за нашу Украину", - сказал он.

По его мнению, украинизация Лавры – неизбежный процесс. В Верхней лавре уже постоянно совершается богослужение ПЦУ, а со временем будут "мирно и спокойно" молиться и в Нижней лавре.

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Вместе с тем, как сообщает сайт УПЦ МП, митрополит Онуфрий "возглавил всенощное бдение" в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, а в воскресенье провел праздничное богослужение на площади в Лавре. В минувшее воскресенье он также служил в Лавре, несмотря на решение суда о том, что УПЦ МП должна покинуть помещение Киево-Печерской лавры.

Что предшествовало: Киевские власти решили не отменять комендантский час на Пасху, 16 апреля. Он продлится, как всегда, с 00.00 до 05.00.

Предыстория:

  • В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. 30 марта духовенство УПЦ МП должно было покинуть киевскую лавру, хотя не хочет этого делать и поэтому подало иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Суд отклонил этот иск
  • Комиссию Министерства культуры, которая должна была проводить инвентаризацию имущества "Киево-Печерского заповедника", дважды не пустили в лавру священники и прихожане УПЦ МП.
  • Тем временем архимандрит Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и попросил митрополита Епифания утвердить его исполняющим обязанности наместника Лавры. Епифаний согласился. А митрополит УПЦ (МП) Онуфрий запретил служение архимандрита Авраамия (Лотыша) за переход в ПЦУ.
  • 1 апреля Шевченковский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест "наместника" Киево-Печерской лавры от УПЦ МП Павла (Петра Лебедя) до 30 мая по подозрению в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

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Темы: ЕпифанийПравославная Церковь Украины
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