Епифаний проведет службу в Лавре на Пасху

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний проведет службу на Пасху в Успенском соборе в Киево-Печерской лавре.

Источник: Епифаний в комментарии Суспільному, сайт УПЦ МП

Детали: Митрополит отметил, что о времени службы сообщат дополнительно, поскольку на Пасху в столице не будут отменять комендантский час.

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Прямая речь: "Это вызывает немного трудностей, потому что в это время люди не имеют права передвигаться. Молитва будет в Лавре в Успенском соборе, но, скорее всего, после комендантского часа утром".

Больше деталей: Также Епифаний прокомментировал ситуацию с УПЦ МП, которые не желают покидать Лавру, несмотря на расторгнутые договоры 29 марта.

"Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не царил. Чтобы Лавра была украинской, чтобы в ней всегда звучала молитва на украинском языке за нашу Украину", - сказал он.

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По его мнению, украинизация Лавры – неизбежный процесс. В Верхней лавре уже постоянно совершается богослужение ПЦУ, а со временем будут "мирно и спокойно" молиться и в Нижней лавре.

Вместе с тем, как сообщает сайт УПЦ МП, митрополит Онуфрий "возглавил всенощное бдение" в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, а в воскресенье провел праздничное богослужение на площади в Лавре. В минувшее воскресенье он также служил в Лавре, несмотря на решение суда о том, что УПЦ МП должна покинуть помещение Киево-Печерской лавры.

Что предшествовало: Киевские власти решили не отменять комендантский час на Пасху, 16 апреля. Он продлится, как всегда, с 00.00 до 05.00.

Предыстория:

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