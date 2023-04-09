Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Епифаний проведет службу в Лавре на Пасху

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 апреля 2023, 16:14
Епифаний проведет службу в Лавре на Пасху
ЕПИФАНИЙ В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ 7 ЯНВАРЯ, ФОТО ПЦУ

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний проведет службу на Пасху в Успенском соборе в Киево-Печерской лавре.

Источник: Епифаний в комментарии Суспільному, сайт УПЦ МП

Детали: Митрополит отметил, что о времени службы сообщат дополнительно, поскольку на Пасху в столице не будут отменять комендантский час.

Реклама:

Прямая речь: "Это вызывает немного трудностей, потому что в это время люди не имеют права передвигаться. Молитва будет в Лавре в Успенском соборе, но, скорее всего, после комендантского часа утром".

Больше деталей: Также Епифаний прокомментировал ситуацию с УПЦ МП, которые не желают покидать Лавру, несмотря на расторгнутые договоры 29 марта.

"Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не царил. Чтобы Лавра была украинской, чтобы в ней всегда звучала молитва на украинском языке за нашу Украину", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

По его мнению, украинизация Лавры – неизбежный процесс. В Верхней лавре уже постоянно совершается богослужение ПЦУ, а со временем будут "мирно и спокойно" молиться и в Нижней лавре.

Вместе с тем, как сообщает сайт УПЦ МП, митрополит Онуфрий "возглавил всенощное бдение" в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, а в воскресенье провел праздничное богослужение на площади в Лавре. В минувшее воскресенье он также служил в Лавре, несмотря на решение суда о том, что УПЦ МП должна покинуть помещение Киево-Печерской лавры.

Что предшествовало: Киевские власти решили не отменять комендантский час на Пасху, 16 апреля. Он продлится, как всегда, с 00.00 до 05.00.

Предыстория:

  • В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. 30 марта духовенство УПЦ МП должно было покинуть киевскую лавру, хотя не хочет этого делать и поэтому подало иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Суд отклонил этот иск
  • Комиссию Министерства культуры, которая должна была проводить инвентаризацию имущества "Киево-Печерского заповедника", дважды не пустили в лавру священники и прихожане УПЦ МП.
  • Тем временем архимандрит Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и попросил митрополита Епифания утвердить его исполняющим обязанности наместника Лавры. Епифаний согласился. А митрополит УПЦ (МП) Онуфрий запретил служение архимандрита Авраамия (Лотыша) за переход в ПЦУ.
  • 1 апреля Шевченковский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест "наместника" Киево-Печерской лавры от УПЦ МП Павла (Петра Лебедя) до 30 мая по подозрению в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Читайте также: "Кричат не Слава Богу, а Слава Украине", – верующие УПЦ о выселении из Лавры

Темы: ЕпифанийПравославная Церковь Украины
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Все новости...
Епифаний
Структуры РПЦ были задействованы к вторжению РФ в Украину – Епифаний
Епифаний открестился от политического влияния на ПЦУ: контролировать церковь никто не будет
ПЦУ создает свой монастырь в Почаеве, где сейчас лавра УПЦ МП
Последние новости
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
Все новости...
Реклама: